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Холостяк 2019: 4 випуск дивитися онлайн

STYLERТелешоу    30.03.2019 - 02:22
Холостяк 2019: 4 випуск дивитися онлайн
Скандали, інтриги, розслідування в четвертому ефірі Холостяка!

Сьогодні, 29 березня, на телеканалі СТБ відбувся четвертий випуск шоу Холостяк 9

Сьогодні, двадцять дев'ятого березня, відбувся четвертий випуск шоу Холостяк 9, яке виходитиме щоп'ятниці о 20:00. Головним героєм телешоу в цьому сезоні стане теле- і радіоведучий, головний редактор журналу XXL, Микита Добринін.

Холостяк 2019: 4 випуск дивитися онлайн

Пригоди Холостяка і його супутниць за кордоном тривають. Цього разу вони відправляться на Кіпр, але головне в цій історії навіть не "заморська" країна, а то, що відбувалося безпосередньо не місці.

У Микити вийшло досить цікаве побачення з Софією, яке вийшло дуже атмосферним і незвичайним. Холостяк відправився разом зі своєю супутницею в купіль Афродіти, де, згідно з легендою, пара повинна виражати свої почуття без слів, адже тільки в такому випадку їхні стосунки будуть нерозривними. Але чи зможе дівчина висловити свої почуття без слів, і чи зрозуміє її почуття сам Микита?

Але це тільки квіточки. Далі Микита відправиться на побачення ... відразу з трьома дівчатами - Юлею, Мариною і Анею. Побачення - побаченням, але важливим компонентом цієї зустрічі була пропозиція зіграти в гру "я ніколи не". Тут, треба сказати, відкрилися найпотаємніші секрети дівчат, більшість з яких виявилися вельми інтимними.

До слова, відзначимо, що за правилами проекту Холостяк, учасницям строго-настрого заборонено мати мобільні телефони, але одна з учасниць порушила це правило. Хто це був і до яких наслідків це призвело, глядач дізнається в четвертому ефірі найромантичнішого шоу країни.

Насправді, це далеко не всі найцікавіші події четвертого ефіру шоу, яке з кожним наступним випуском приносить все більше сюрпризів. Щоп'ятниці на телеканалі СТБ о 20:00 глядач може зануритися в пучину почуттів і інтриг в шоу Холостяк 9.

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