Холостяк 2019: 12 выпуск смотреть онлайн

Сегодня, 25 мая, состоялся двенадцатый выпуск шоу Холостяк 9, которое будет выходить каждую пятницу в 20:00. Главным героем телешоу в этом сезоне станет теле- и радиоведущий, главный редактор журнала XXL, Никита Добрынин.

Правда, вы этого ждали? Сегодня состоялся грандиозный и непредсказуемый финал девятого сезона любимого женского шоу!

Первой на авансцену вышла Даша, которой предстояло совсем нелегкое испытание. В том смысле, что начало свидания с Холостяком прошло на повышенных тонах, ведь девушка не простила Никите его слов на церемонии роз, когда он заявил, что во время их общей встречи с родителями девушка порядком переигрывала. Это обидело Дашу и она долго пыталась объяснить, что это совсем не так.

А дальше Никита попытался вывести Дашу на откровенность. Для этого он пригласил Дашу в один из ресторанов, и предложил попробовать морепродукты, которые пара до этого не пробовала.

Дальше - больше. Во время трапезы Никита решил проверить Дашу на то, как она будет реагировать, если, например, Никита будет посещать вечеринки и тусовки без нее, а также, посредством работы, будет общаться с красивыми девушками. Дашу такие вопросы, мягко говоря, обескуражили, а Никита подумал, что она просто не хочет говорить правду.

Но это было далеко не все. Потом, уже после ресторана, пара начала целоваться, а закончил вечер Никита нежностями в джакузи.

Учитывая тот факт, что в финале осталось всего две девушки,второй на свидание пришла Лиля. Никита, естественно, не мог без сюрпризов, устроив своей избраннице очень веселый день. Учитывая тот факт, что встреча происходила в Италии, Никита предложил девушке продумать маршрут до вулкана, ведь его интересовало то, как Лиля будет самостоятельно принимать решение.

Но, безусловно, главным событием шоу стала церемония роз. Финальная церемония рох. Каждая девушка поделилась своими воспоминаними на счет их первого знакомства, но в итоге Никита все-таки выбрал Дашу. Лиля, в свою очередь, негодовала по полной программе, но вынуждена была принять поражение.

Таким образом, именно Даша получила столь желанное кольцо Холостяка!