Холостяк 2019: 12 випуск дивитися онлайн

Сьогодні, 25 травня, відбувся дванадцятий випуск шоу Холостяк 9, яке виходитиме щоп'ятниці о 20:00. Головним героєм телешоу в цьому сезоні стане теле- і радіоведучий, головний редактор журналу XXL, Микита Добринін.

Правда, ви цього чекали? Сьогодні відбувся грандіозний і непередбачуваний фінал дев'ятого сезону улюбленого жіночого шоу!

Першою на авансцену вийшла Даша, яка мала зовсім нелег ке випробування. В тому сенсі, що початок побачення з Холостяком пройшов напідвищених тонах, адже дівчина не пробачила Микиті його слів на церемонії роз, коли він заявив, що у час їх загальної зустрічі з батьками дівчина порядком перегравала. Це образило Дашу і вона довго намагалася пояснити, що це зовсім не так.

А далі Микита спробував вивести Дашу на відвертість. Для цього він запросив Дашу в один з ресторанів, і запропонував спробувати морепродукти, які пара до цього не пробувала.

Далі - більше. Під час трапези Микита вирішив перевірити Дашу на те, як вона буде реагувати, якщо, наприклад, Микита буде відвідувати вечірки і тусовки без неї, а також, за допомогою роботи, буде спілкуватися з красивими дівчатами. Дашу такі питання, м'яко кажучи, збентежили, а Микита подумав, що вона просто не хоче говорити правду.

Але це було далеко не все. Потім, уже після ресторану, пара почала цілуватися, а закінчив вечір Микита ніжностями в джакузі.