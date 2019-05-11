Холостяк 2019: 10 выпуск смотреть онлайн

Трио разные и Холостяк! В проекте остаются три девушки!

Сегодня, 10 мая, на телеканале СТБ состоялся десятый выпуск шоу Холостяк 9

Сегодня, 10 мая, состоялся десятый выпуск шоу Холостяк 9, которое будет выходить каждую пятницу в 20:00. Главным героем телешоу в этом сезоне станет теле- и радиоведущий, главный редактор журнала XXL, Никита Добрынин.

Чем был примечателен десятый выпуск? В первую очередь тем, что в проекте осталось всего три девушки. Одна из четырех оставшихся участниц покинула шоу.

Десятый выпуск проекта стал настоящим испытанием для нашего Холостяка. Если в предыдущих сериях проекта испытания приходились на долю девушек, то сейчас под "раздачу" попал Никита, ведь ему пришлось знакомиться с родителями наших участниц.

Началось все с путешествия в Харьков, где наш Холостяк инспектировал семью Лили. Девушка оказалась вполне себе неплохим баристой, но вот родители и сестра не поддержали порыв Лили. Родители сказали, что она набрала лишние килограммы, а сестра добавила, что девушка не любит за собой убирать. Хороший набор качеств, правда?

Дальше - больше. Путешествие Холостяка в Суммы к близким людям Марины. Здесь выяснилось, что Марина и Никита познакомились уже четыре года назад, а перспективу обучения и работы в Париже девушка променяла на участие в шоу. К слову, Добрынин отметил, что с Мариной ему максимально комфортно проводить время!

Третья девушка, София, привезла Холостяка... в школу шитья! Любопытно, что девушка пыталась пошить футболку с изображением ее сердца и ключа от него, но что-то пошло не так, поэтому к процессу пришлось подключаться Никите, который, что интересно, спас ситуацию. При знакомстве с близкими Софии Добрынина смутили слова ее сестры, которая подтвердила закомплексованность Сони и ее склонность постоянно во всем сомневаться.

Последней своих родителей и близких представила Даша. Пожалуй, это свидание получилось самым ярким и настоящим. Шашлыки, природа и хорошее настроение - все это сопровождало эту встречу. Даша призналась в том, что уже на первом свидании поддалась очарованию Добрынина и слилась с ним в страстном поцелуе. Главным действующим лицом в этой встрече был папа Даши, который не давал Никите ни минуты покоя, развлекая его шутками и жизненными историями, что, безусловно, импонировало Холостяку. Однако ложку дегтя обавила мама Даши, которая призналась, что ее дочь любит доминировать в отношениях...

Естественно, шоу закончилось церемонией роз, после которой одна из участниц покинула проект. Кто это был и почему Никита сделал такой выбор, вы можете узнать, посмотрев шоу Холостяк 9 онлайн.