Холостяк 2019: 10 випуск дивитися онлайн

Тріо різні і Холостяк! У проекті залишаються три дівчини!

Сьогодні, 10 травня, на телеканалі СТБ відбувся десятий випуск шоу Холостяк 9

Сьогодні, 10 травня, відбувся десятий випуск шоу Холостяк 9, яке виходитиме щоп'ятниці о 20:00. Головним героєм телешоу в цьому сезоні стане теле- і радіоведучий, головний редактор журналу XXL, Микита Добринін.

Чим був примітний десятий випуск? В першу чергу тим, що в проекті залишилося всього три дівчини. Одна з чотирьохучасниць, що залишилися, покинула шоу.

Десятий випуск проекту став справжнім випробуванням для нашого Холостяка. Якщо в попередніх серіях проекту випробування припадали на частку дівчат, то зараз під "роздачу" потрапив Микита, адже йому довелося знайомитися з батьками наших учасниць.

Почалося все з подорожі до Харкова, де наш Холостяк інспектував сім'ю Лілі. Дівчина виявилася цілком собі непоганою баристою, але ось батьки і сестра не підтримали порив Лілі. Батьки сказали, що вона набрала зайві кілограми, а сестра додала, що дівчина не любить за собою прибирати. Хороший набір якостей, правда?

Далі - більше. Подорож Холостяка в Суми до близьких людей Марини. Тут з'ясувалося, що Марина і Микита познайомились чотири роки тому, а перспективу навчання і роботи в Парижі дівчина проміняла на участь в шоу. До слова, Добринін зазначив, що з Мариною йому максимально комфортно проводити час!

Третя дівчина, Софія, привезла Холостяка ... в школу шиття! Цікаво, що дівчина намагалася пошити футболку із зображенням її серця і ключа від нього, але щось пішло не так, тому до процесу довелося підключатися Микиті, який, що цікаво, врятував ситуацію. При знайомстві з близькими Софії Добриніна збентежили слова її сестри, яка підтвердила закомплексованість Соні і її схильність постійно у всьому сумніватися.

Останньою своїх батьків і близьких представила Даша. Мабуть, це побачення вийшло найяскравішим і справжнім. Шашлики, природа і гарний настрій - все це супроводжувало цю зустріч. Даша зізналася в тому, що вже на першому побаченні піддалася чарівності Добриніна і злилася з ним в пристрасному поцілунку. Головною дійовою особою в цій зустрічі був тато Даші, який не давав Микиті ні хвилини спокою, розважаючи його жартами і життєвими історіями, що, безумовно, імпонувало Холостякові. Однак ложку дьогтю Обава мама Даші, яка зізналася, що її дочка любить домінувати у відносинах ...

Природно, шоу закінчилося церемонією троянд, після якої одна з учасниць покинула проект. Хто це був і чому Микита зробив такий вибір, ви можете дізнатися, подивившись шоу Холостяк 9 онлайн.