"Холостяк-13" - кого обере Терен? Астролог назвала ім'я фіналістки, яка ідеально підійде ветерану

Хто підходить Терену

"В карті Олександра Венера - планета кохання та бажаного образу дівчини, яка буде його приваблювати протягом усього життя, розташована в знаку Близнюків. Це показує, що йому потрібна дівчина, яка буде не тільки коханкою, а й подругою", - розповіла Лія.

Для нього, зазначає астролог, важлива комунікація з людиною. Щоб дівчина була інтелектуально розвиненою, комунікабельною та легкою на підйом.

"Анастасія має Венеру в Скорпіоні - це достатньо цікаве положення, яке робить її сексуальною, рішучою, звабливою, але й скандальною та ревнивою, що не дуже пасує карті Сашка. Венера Інни знаходиться у знаку Стрільця і доповнює карту Терена", - зазначила Лагуз.

Терен та Настя (скріншот)

Настя може бути стимулом і розвитком для Терена не тільки у стосунках, а й у фінансовому сенсі.

Також астролог розповіла, як на долю "Холостяка" та дівчат вплинув Місяць. Його положення дуже важливе, адже воно "підсвічує" образ жінки, який буде гармонійно доповнювати загальну картину. Саме Місяць, зазначає Лагуз, покаже - яку жінку хоче бачити наш головний герой поруч з собою.

"Місяць Терена розташований в знаку Овна, що говорить про те, що йому потрібна активна цілеспрямована людина, яка буде гармонійно вміщати у собі і роль дружини, і людини, яка буде розвиватися самостійно, досягати успіху у власній карʼєрі", - пояснила Лія.

А ось Місяць Анастасії знаходиться у знаку Риб. І це робить її більш статичною, творчою, іноді залежної людини. Це, зазначила Лагуз, зовсім не про амбіції, а про приклад типової дружини, щобільше що задача Анастасії саме у створенні сімʼї, а не у карʼєрі.

"Щодо Інни, то тут протилежна історія. Вона партнерська людина, але має багато амбіцій, потужний внутрішній стрижень. Цей фактор дуже доповнює карту головного героя і дає великі шанси на довгострокові гармонійні стосунки", - додала астролог.

Інна та Терен (скріншот)

Який чоловік потрібен Насті та Інні

"Анастасії потрібен партнерський чоловік, дипломатичний, структурований, відповідальний, фінансово забезпечений. А Інна хоче бачити поруч з собою сильного, харизматичного, яскравого та дуже цілеспрямованого персонажа. Саме ці якості будуть основою гармонії у її романтичному та сімейному житті", - розповіла Лагуз.

Окрім цього, астролог розповіла, який Терен в стосунках - як партнер та чоловік.

"У нього є Сонце та Марс в знаку Тельця, що робить його стриманим, не ризиковим, фінансово орієнтованим. Це людина яка перевіряє будь-яку інформацію, перед тим як приймати остаточне рішення. Його задача - навчитися вибудовувати партнерські стосунки, для цього йому потрібна сильна жінка, яка вчасно та обережно буде направляти його і допомагати досягати нових вершин", - пояснила Лагуз.

"Тож, аналізуючи сумісність дівчат з головним героєм, можу сказати що саме з Інною у Сашка є всі шанси на казкову та довготривалу історію кохання", - резюмувала астролог.