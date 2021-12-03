"Холостячка 2" выберет возлюбленного в финале: астролог назвала лучшего мужчину для Златы

Роман Свечкоренко, 31 год, психолог

Роман вернулся на проект в полуфинале после того, как Злата попросила его покинуть шоу, ведь оказалось, что парень все еще официально не развелся. Условием возвращения было завершить бракоразводный процесс.

Астролог назвала Романа очень разумным, логичным, системным и веселым парнем.

"Есть некая повернутость на физическом теле и своей внешности. Невероятная эрудиция, мастерство в оперировании фактов, цепкая память и внимание, обучаемость на ходу", - характеризует участника проекта Арина.

Какой Роман с женщинами

По ее словам, отношения для Романа - способ продемонстрировать себя, ему нужна королева, которая отражает его лучшие качества. Парень мастерски презентует себя и ждет того же от своего партнера - все самое лучшее, яркое и уникальное.

Фото: Роман Свечкоренко (facebook.com/roman.svechkorenko)

"Уделяет много внимания ритуалам и процессу ухаживания, обязательно должны быть знаки уважения, показуха, инфантилизм, нарциссизм, мания понтов и инстаграмные замашки", - добавила эксперт.

Астролог говорит, что Роман имеет в натальной карте аспект психолога, но также и имеет аспект страсти и распущенности, что затрудняет строить отношения с женским полом. Аспект тянет за собой крикливость, скандальность, грубость, неверность, а также склоняет к развратным формам поведения либо с его стороны либо со стороны его партнерши.

Это естественно, так как отец, по словам самого Романа был изменником, и теперь Роман должен проработать и пройти это на своем жизненном пути.

Насколько Роман совместим со Златой

Их синастрия со Златой Огневич показывает, что в паре присутствует аспект симпатии и дружбы.

Но долгосрочные отношения трудно будет построить, так как очень высокая конфликтность в паре будет порождать несправедливые обвинения, ревность и вранье.

Дмитрий Шевченко, 38 лет, предприниматель

Астролог характеризует Дмитрия, как обладателя интеллекта выше среднего, с высокой обучаемостью.

"Общительный парень, наделен навыками продажника и способностью находить общий язык с людьми. Склонен к актерским и ораторским предрасположенностям, залипает в соцсети и фильмы", - пишет астролог.

При этом эксперт считает, что мужчина не умеет трезво оценивать реалии окружающего мира и решительно действовать в соответствии со складывающимися обстоятельствами.

Фото: Дмитрий Шевченко (instagram.com/holostyakstb)

"Обратная сторона близнеца Дмитрия: лживость, вороватость, поверхностность, может быть везде и нигде конкретно, самооценка плавает от ситуации к ситуации, производит впечатление легкомысленного. Мир воспринимает как казино, сцену, пространство игры и достижений, где надо выставить себя в лучшем свете", - добавила астролог.

Как проявляет себя Дмитрий в отношениях

Отношения для Дмитрия - это способ продемонстрировать себя, подпитать свое эго атмосферой радости, комплиментов и праздника. Пытается найти вторую половинку, которая отражает его лучшие качества

Мастерски презентует себя и ждет того же от объекта своей любви - все самое лучшее, яркое и уникальное. Он желает, чтоб в чувствах была искорка, элемент игры.

Есть ли у Дмитрия шанс построить крепкий союз с певицей

Астролог пришла к выводу, что Дмитрий со Златой на разной волне, у них мало общего и отсутствует взаимопонимание, при этом присутствует аспект страсти, на котором и держится симпатия.

Андрей Задворный, 31 год, предприниматель

"Общительный, давящий, напряженный, серьезный, с нотками деспотичности и чувством собственничества", - говорит о мужчине эксперт.

Самооценка Андрея связана с возможностью быть свободным, питаться впечатлениями и разнообразием, находиться в кругу друзей по интересам, с кем можно накреативить нечто невероятное. Мир воспринимается им как красивое пространство, где надо умничать и строить отношения. Не любит резкости и хамства, особенно со стороны женщин.

"Эмоции часто наигранные, но в целом мягкие и плавные, выдаваемые мозгом согласно социальной ситуации. Присутствует двуличность, зависимость, стремление всем угодить, много слов - мало дел", - добавила астролог.

Какой Андрей в отношениях

Эксперт говорит, что отношения для Андрея - это элемент социальной реализации или как утеха для тела.

Партнера он выбирает с точки зрения здравого смысла, чувства включаются медленно, но при этом способны длиться всю жизнь.

Фото: Андрей Задворный (instagram.com/holostyakstb)

"Главный приоритет для него - надежный человек, кто не подведет и с кем можно жить десятилетиями до старости. Может быть сам верным и преданным партнером", - охарактеризовала участника Арина Артуровна.

При этом он любит контролировать, лютая ревность граничит с бесчувственностью, может использовать любовь как инструмент для обустройства своей жизни.

Есть ли у него шансы со Златой

По мнению эксперта, Злата делает "печать счастья" Андрею, что дает ему ощущения счастья радом с ней, но с его стороны будет много контроля, ограничений и ревности.

У обеих Венера в Козероге, любят одинаково - к отношениям подходят серьезно, могут быть верными партнерами друг для друга. У них присутствует сексуальное влечение и совместимость.