"Холостячка 2" вибере коханого у фіналі: астролог назвала найкращого чоловіка для Злати

Роман Свечкоренко, 31 рік, психолог

Роман повернувся на проект у півфіналі після того, як Злата попросила його покинути шоу, адже виявилося, що хлопець все ще офіційно не розлучився. Умовою повернення було завершити шлюборозлучний процес.

Астролог назвала Романа дуже розумним, логічним, системним і веселим хлопцем.

"Є якась звернутість на фізичному тілі і своїй зовнішності. Неймовірна ерудиція, майстерність в оперуванні фактів, чіпка пам'ять і увага, здатність до навчання на ходу", - характеризує учасника проекту Аріна.

Який Роман з жінками

За її словами, стосунки для Романа - спосіб продемонструвати себе, йому потрібна королева, яка відображає його найкращі якості. Хлопець майстерно презентує себе і чекає того ж від свого партнера - все найкраще, яскраве і унікальне.

Фото: Роман Свечкоренко (facebook.com/roman.svechkorenko)

"Приділяє багато уваги ритуалам і процесу залицяння, обов'язково повинні бути знаки поваги, показуха, інфантилізм, нарцисизм, манія понтів і інстаграмні замашки", - додала експерт.

Астролог каже, що Роман має в натальній карті аспект психолога, але також і має аспект пристрасті і розбещеності, що ускладнює будувати стосунки з жіночою статтю. Аспект тягне за собою крикливість, скандальність, грубість, невірність, а також схиляє до розпусних форм поведінки або з його боку або з боку його партнерки.

Це природно, так як батько, за словами самого Романа був зрадником, і тепер Роман повинен пропрацювати і пройти це на своєму життєвому шляху.

Наскільки Роман сумісний зі Златою

Їх синастрія зі Златою Огневич показує, що в парі присутній аспект симпатії і дружби.

Але довгострокові стосунки важко буде побудувати, так як дуже висока конфліктність в парі буде породжувати несправедливі звинувачення, ревнощі і брехню.

Дмитро Шевченко, 38 років, підприємець

Астролог характеризує Дмитра, як власника інтелекту вище середнього, з високою здатністю до навчання.

"Товариський хлопець, наділений навичками продажника і здатністю знаходити спільну мову з людьми. Схильний до акторських і ораторських схильностей, залипає в соцмережі і фільми", - пише астролог.

При цьому експерт вважає, що чоловік не вміє тверезо оцінювати реалії навколишнього світу і рішуче діяти відповідно до обставин, що складаються.

Фото: Дмитро Шевченко (instagram.com/holostyakstb)

"Зворотна сторона близнюка Дмитра: брехливість, злодійкуватість, поверховість, може бути скрізь і ніде конкретно, самооцінка плаває від ситуації до ситуації, справляє враження легковажного. Світ сприймає як казино, сцену, простір гри і досягнень, де треба виставити себе в кращому світлі", - додала астролог.

Як проявляє себе Дмитро у стосунках

Стосунки для Дмитра - це спосіб продемонструвати себе, підживити своє его атмосферою радості, компліментів і свята. Намагається знайти другу половинку, яка відображає його кращі якості

Майстерно презентує себе і чекає того ж від об'єкта своєї любові - все найкраще, яскраве і унікальне. Він бажає, щоб в почуттях була іскорка, елемент гри.

Чи є у Дмитра шанс побудувати міцний союз зі співачкою

Астролог прийшла до висновку, що Дмитро зі Златою на різній хвилі, у них мало спільного і відсутнє взаєморозуміння, при цьому присутній аспект пристрасті, на якому і тримається симпатія.

Андрій Задворний, 31 рік, підприємець

"Товариський, давлячий, напружений, Серйозний, з нотками деспотичності і почуттям власництва", - говорить про чоловіка експерт.

Самооцінка Андрія пов'язана з можливістю бути вільним, живитися враженнями і різноманітністю, перебувати в колі друзів за інтересами, з ким можна накреативити щось неймовірне. Світ сприймається ним як красивий простір, де треба мудрувати і будувати стосунки. Не любить різкості і хамства, особливо з боку жінок.

"Емоції часто награні, але в цілому м'які і плавні, що видаються мозком відповідно до соціальної ситуації. Присутня лукавість, залежність, прагнення всім догодити, багато слів - мало справ", - додала астролог.

Який Андрій у стосунках

Експерт каже, що стосунки для Андрія - це елемент соціальної реалізації або як втіха для тіла.

Партнера він вибирає з точки зору здорового глузду, почуття включаються повільно, але при цьому здатні тривати все життя.

Фото: Андрій Задворний (instagram.com/holostyakstb)

"Головний пріоритет для нього - надійна людина, хто не підведе і з ким можна жити десятиліттями до старості. Може бути сам вірним і відданим партнером", - охарактеризувала учасника Аріна Артуровна.

При цьому він любить контролювати, люті ревнощі межують з бездушністю, може використовувати любов як інструмент для облаштування свого життя.

Чи є у нього шанси зі Златою

На думку експерта, Злата робить "печатку щастя" Андрію, що дає йому відчуття щастя з нею, але з його боку буде багато контролю, обмежень і ревнощів.

У обох Венера в Козерозі, люблять однаково - до відносин підходять серйозно, можуть бути вірними партнерами один для одного. У них присутній сексуальний потяг і сумісність.