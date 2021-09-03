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Холодный атмосферный фронт и антициклон: в Украину идет холод и дожди

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Пятница 03 сентября 2021 12:32
Холодный атмосферный фронт и антициклон: в Украину идет холод и дожди Погода в Украине (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Украине на выходных будет приятная не во всех регионах страны. Сначала страну пересечет холодный атмосферный фронт, а потом его выгонит антициклон – ожидаются кратковременные дожди и похолодание.

Об этом рассказала синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

"Суббота. Украину 4-го сентября будет пересекать холодный атмосферный фронт циклона по имени Philipp. Шлейфом во время его прохождения возможны периодические дожди. Если честно, будут они преимущественно небольшими, будут уступать прояснениям, дадут нам погреть носы и щека. Но зонтики все же бросьте в путешествие", - предупредила Диденко.

В воскресенье погода начнет снова меняться и осадки возможны только в северных областях Украины.

"Воскресенье. Антициклон вытеснит фронт, подвинет Philipp дальше, поэтому в большинстве областей осадков не будет. Только северную часть затронет влажность – возможны там 5 сентября небольшие дожди", - отметила синоптик.

Она предупредила, что температура воздуха на выходных будет невысокая, а ночью будет совсем холодно.

"Температура воздуха на выходных будет невысокая. На протяжении дня +14 +19 градусов, в южной части комфортнее, +19 +24 градуса", - отметила Диденко.

Холодный атмосферный фронт и антициклон: в Украину идет холод и дожди

Карта погоды

Погода в Киеве

Синоптик спрогнозировала в столице на выходных низкую температуру воздуха и небольшие дожди.

"В Киеве на выходных возможны периодические дожди, которые тоже будут давать дорогу несмелому осеннему солнцу. Поэтому дома не сидите – будет хоть и "бабье лето", но для путешествий близких и далеких – нормально. Ночи холодные, а на протяжении дня ожидается +15 +16 градусов", - рассказала Диденко.

Холодный атмосферный фронт и антициклон: в Украину идет холод и дождиКарта погоды

Напомним, ранее мы писали о том, что метеорологи спрогнозировали в октябре первый снег в Украине.

А также рассказывали о том, когда в Украину придет бабье лето.

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