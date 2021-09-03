Холодний атмосферний фронт і антициклон: в Україну йде холод і дощі

Погода в Україні на вихідних буде приємна не у всіх регіонах країни. Спочатку країну перетне холодний атмосферний фронт, а потім його вижене антициклон – очікуються короткочасні дощі та похолодання.

Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

"Субота. Україну 4-го вересня перетинатиме холодний атмосферний фронт циклону на ім'я Philipp. Шлейфом під час його проходження можливі періодичні дощі. Якщо чесно, будуть вони переважно невеликими, будуть поступатися проясненням, дадуть нам погріти носи та щоки. Але парасольки все ж киньте в подорож", - попередила Діденко.

У неділю погода почне знову змінюватися й опади можливі тільки в північних областях України.

"Неділя. Антициклон витіснить фронт, посуне далі, тому в більшості областей опадів не буде. Тільки північну частину торкнеться вологість - можливі там 5 вересня невеликі дощі", - зазначила синоптик.

Вона попередила, що температура повітря на вихідних буде невисока, а вночі буде зовсім холодно.

"Температура повітря на вихідних буде невисока. Протягом дня + 14 +19 градусів, у південній частині комфортніше, +19 + 24 градуси", - зазначила Діденко.

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Погода в Києві

Синоптик спрогнозувала в столиці на вихідних низьку температуру повітря і невеликі дощі.

"У Києві на вихідних можливі періодичні дощі, які теж будуть давати дорогу несміливому осінньому сонцю. Тому вдома не сидіть - буде хоч і "бабине літо", але для подорожей близьких і далеких – нормально. Ночі холодні, а протягом дня очікується + 15 + 16 градусів", - розповіла Діденко.

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