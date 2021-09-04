Холодный арктический воздух и дожди: какая погода будет в Украине на выходных

По словам специалиста, атмосферный фронт 4 сентября будет пересекать Украину, и притянет с собой осадки. В частности - в западных, центральных и восточных областях.

Но уже 5-го дожди вероятны только в северных регионах. Так, с воскресенья в стране будет преобладать антициклональный характер погоды - будет сухо и преимущественно ясно.

Температура воздуха в субботу в дневное время составит в среднем около +13... +18 градусов, хотя в южных областях и на Закарпатье будет теплее - столбики термометров поднимутся максимум до +25 градусов.

В воскресенье термометры останутся приблизительно на уровне таких же показателей: почти везде в Украине ожидается от +14 до +19 градусов, но в южных регионах: около +19... +24 градуса.

При этом ощущаться будет прохладнее, так как из-за атмосферного фронта воздух будет арктического происхождения.

Заморозки на почве прогнозируются 6 и 7 сентября в ночные и утренние часы в северных, центральных, западных регионах (кроме Закарпатья), а также в Харьковской и Луганской областях.