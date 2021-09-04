Холодне арктичне повітря і дощі: яка погода буде в Україні на вихідних

За словами фахівця, атмосферний фронт 4 вересня перетинатиме Україну, і притягне з собою опади. Зокрема - у західних, центральних та східних областях.

Але вже 5-го дощі ймовірні тільки в північних регіонах. Так, з неділі в країні переважатиме антициклональний характер погоди - буде сухо і переважно ясно.

Температура повітря в суботу в денний час складе в середньому близько +13... +18 градусів, хоча в південних областях і на Закарпатті буде тепліше - стовпчики термометрів піднімуться максимум до +25 градусів.

У неділю термометри залишаться приблизно на рівні таких же показників: майже скрізь в Україні очікується від +14 до +19 градусів, але в південних регіонах: близько +19... +24 градуси.

При цьому відчуватися буде прохолодніше, оскільки через атмосферний фронт повітря буде арктичного походження.

Заморозки на ґрунті прогнозуються 6 і 7 вересня в нічні та ранкові години в північних, центральних, західних регіонах (крім Закарпаття), а також в Харківській та Луганській областях.