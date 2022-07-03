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Холодные ливни, а затем - засуха: синоптики обновили прогноз на июль

Фото: Какой будет погода в июле 2022
Автор: Светлана Мащенко

Погода в июле 2022 покажет украинцам весь спектр синоптических явлений - от резкого похолодания, ливней до засухи.

Что будет с погодой во второй месяц лета - читайте ниже в нашем материале Styler.

Синоптик Наталка Диденко прогнозирует, что с 8 июля в Украине снизится температура. В частности, в Киеве ожидается +23+27 градусов. А первые дни месяца будут жаркими.

Согласно данным ресурса Gismeteo (по прогнозу для Киева), начало второй декады июля, 10-11 число будут очень прохладными, +16+17 градусов, ожидаются сильные дожди. Далее температура повысится до летних +26+30, а осадков до конца месяца будет немного - ожидается засушливая погода.

Скриншот: Погода в Киеве, прогноз на месяц (gismeteo.ua)

По книге народного синоптика Леонида Горбаня, второй месяц лета будет прохладным.

По его данным, в начале июля будут идти кратковременные дожди. Однако уже в середине месяца жаркая погода вернется. А также после коротких дождей в начале третьей декады снова станет теплее.

В Украинском гидрометцентре прогнозируют, что температура в целом будет выше нормы, а осадков в западных областях будет меньше чем обычно.

"Средняя месячная температура воздуха предполагается 21-26 градусов тепла (в Карпатах 17-19 градусов), что на 1,5-2 градуса выше нормы. Месячное количество осадков ожидается 34-96 мм (в Карпатах до 150 мм), что в пределах месячной нормы. В юго-западных областях несколько меньше нормы", - сообщили в гидрометцентре.

Ранее синоптик рассказал, что весна в Киеве была уникальной. Такого не было уже много лет.

Также сообщалось про календарь праздников и выходных на июль 2022. Сколько будем отдыхать, и будут ли дополнительные выходные.

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Погода в Украине