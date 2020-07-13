Холодно и жуткие ливни: синоптики рассказали, кому совершенно не повезет с погодой

Погода в Украине (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Погода в Украине приготовила неприятный сюрприз для жителей нескольких областей

Погода в Украине во вторник, 14 июля, ожидается прохладная и неблагоприятная в нескольких областях. Температура воздуха ночью может опуститься до +10 градусов.

На востоке страны пройдут сильные грозы, местами возможны ливни. Ночная температура воздуха составит +12 +17 градусов. Днем воздух прогреется до +19 +21 градуса. В Луганской и Донецкой областях до +24 +26 градусов.

В южных областях небольшая облачность, но осадки не прогнозируются. Возможен сильный ветер, со штормовыми порывами. Ночью в регионе от +15 до +18 градусов. Днем столбики термометров покажут +25 +27 градусов, в Одессе немного прохладнее, +24 +26 градусов. В Крыму без осадков, сухо. Ночью +17 +19 градусов, дне +25 +27 градусов.

На севере Украины синоптики прогнозируют сильные дожди, возможны ливни, грозы и град. Ночная температура будет колебаться в пределах +11 +13 градусов, днем ожидается всего +18 +20 градусов.

В западных областях ожидается сухая погода, небольшая облачность. Ночью температура опустится до +10 +13 градусов, днем ожидается от +19 до +22 градусов. Возможен сильный штормовой ветер.

В центральных областях ожидается ясная погода, без осадков, ветер со штормовыми порывами. Ночью от +11 до +14 градусов, днем прогреется до +19 +22 градусов.

В Киеве 14 июля без осадков, небольшая облачность. Ночью +12 +14 градусов, днем прогреется до +18 +20 градусов.

Карта погоды в Украине на вторник, 14 июля

По прогнозу синоптиков, существенное потепление в большинстве областей Украины ожидается во второй половине недели. Температура воздуха начнет подниматься, а дожди с грозами снова переместятся на запад Украины.

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики предупредили о сильном похолодании в Украине.

А также рассказывали о том, какие области страны снова начнет заливать жуткими ливнями и грозами.