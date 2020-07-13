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Холод и грозовые ливни: какие области Украины пострадают от стихии

Понедельник 13 июля 2020 12:18
Холод и грозовые ливни: какие области Украины пострадают от стихии
Погода в Украине снова испортится (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине принесет очередную порцию проливных дождей и холода

Погода в Украине принесет холодный воздух на всю территорию страны. Во вторник, 14 июля, существенное снижение температуры доберется до юго-востока, в том числе и курортного побережья. А некоторые области окажутся в зоне мощных грозовых ливней. Такие данные предоставили синоптики Украинского гидрометцентра и Наталка Диденко.

Диденко в Facebook пишет, что завтра температура воздуха будет колебаться в пределах +18+23 градусов, но на юго-востоке комфортнее - от +20+26 градусов. А ветер с северо-запада будет порывами добавлять прохлады.

"Дожди наиболее вероятны во вторник на Черниговщине, Сумщине, Полтавщине - там могут быть даже грозовые ливни", - пишет синоптик. - На остальной территории Украины - местами локальные дожди, местами прояснения. Без существенных осадков, лишь на Юге и Востоке".

В Киеве вторник будет свежим, а вечер, утро и ночь - холодными (+13+17). Днем +18+20, существенных осадков не будет, но вероятен кое-где небольшой дождик.

А вот синоптики Украинского гидрометцентра прогнозируют, что завтра температура немного повысится на Западе и Севере, Центр останется в той же температуре, а на Юге и Востоке станет холоднее.

Синоптики на картах показали, что самые сильные ливни с грозами завтра ожидаются в Донецкой, Луганской и Харьковской областях. На остальной части Левобережья - оасдки более умеренные, но с грозами.

Холод и грозовые ливни: какие области Украины пострадают от стихии

Погода в Украине 14 июля (фото: meteo.gov.ua)

Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение и рассказали, какие регионы может затопить из-за повышения уровня воды в реках.

Также сообщалось, что изменение климата может освободить древние вирусы. Последствия будут непредсказуемы.

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