Холодно і страшні зливи: синоптики розповіли, кому зовсім не пощастить з погодою

Погода в Україні (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Погода в Україні приготувала неприємний сюрприз для жителів кількох областей

Погода в Україні у вівторок, 14 липня, очікується прохолодна і несприятлива в декількох областях. Температура повітря вночі може опуститися до +10 градусів.

На сході країни пройдуть сильні грози, місцями можливі зливи. Нічна температура повітря складе +12 +17 градусів. Вдень повітря прогріється до +19 +21 градуса. У Луганській і Донецькій областях до +24 +26 градусів.

У південних областях хмарно, але опади не прогнозуються. Можливий сильний вітер, зі штормовими поривами. Вночі від +15 до +18 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть +25 +27 градусів, в Одесі трохи прохолодніше, +24 +26 градусів. У Криму без опадів, сухо. Вночі +17 +19 градусів, дні +25 +27 градусів.

На півночі України синоптики прогнозують сильні дощі, можливі зливи, грози та град. Нічна температура коливатиметься в межах +11 +13 градусів, вдень очікується всього +18 +20 градусів.

У західних областях очікується суха погода, невелика хмарність. Вночі температура опуститься до +10 +13 градусів, вдень очікується від +19 до +22 градусів. Можливий сильний штормовий вітер.

У центральних областях очікується ясна погода, без опадів, вітер зі штормовими поривами. Вночі від +11 до +14 градусів, вдень прогріється до +19 +22 градусів.

У Києві 14 липня без опадів, мінлива хмарність. Вночі +12 +14 градусів, вдень прогріється до +18 +20 градусів.

Карта погоди в Україні на вівторок, 14 липня

За прогнозом синоптиків, істотне потепління в більшості областей України очікується в другій половині тижня. Температура повітря почне підійматися, а дощі з грозами знову перемістяться на захід України.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики попередили про сильне похолодання в Україні.

А також розповідали про те, які області країни знову почне заливати страшними зливами та грозами.