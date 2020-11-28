Холодно! Ученые объяснили, почему некоторые люди постоянно мерзнут

С наступлением холодной поры многие люди начинают чувствовать холод почти постоянно. Также существуют люди, которые чувствуют холод в любую пору года и даже в жару. Ученые нашли объяснение данному феномену.

Нормальная температура человека составляет 36,6 градуса, но отклонения в 0,5 градуса в ту или иную сторону не считается нарушением. Также температура тела здорового человека может меняться в зависимости от времени суток. Минимальные показатели бывают около 4:00 утра, а максимальные – около 18:00. Как объясняют британские ученые из университета Ланкастера, большую роль в формировании температуры тела играют анатомические способности. Об этом пишет издание Real Clear Science.

Исследователи утверждают, что у мужчин всегда выделяется больше тепла из-за большего процента мышечной массы. Немалую роль в этом играют и слои жира, которые у мужчин и женщин расположены по-разному. У женщин слой жира под кожей на руках и ногах почти в два раза толще, поэтому теплу от других мышц сложнее добраться до температурных рецепторов на коже.

На ощущение тепла и холода также влияют гормоны. У женщин обычно циклическая смена базовой температуры, на которую влияют половые гормоны. А вот у мужчин высокий уровень тестостерона может заставить чувствовать холод.

Еще одной причиной постоянного холода могут стать различные заболевания. При болезни Рейно некоторые участки тела, особенно пальцы рук и ног – мерзнут и немеют в ответ на низкие температуры или стресс. Женщины чаще страдают от болезни Рейно, особенно те, которые живут в более холодном климате.

Гипотиреоз может останавливать выработку достаточного количества гормонов щитовидной железы, которые нужны для поддержания уровня энергии и внутренней температуры.

Артериосклероз – заболевание стенок артерий, которое приводит к их утолщению, отвердению и потере эластичности. А это часто приводит к тому, что нарушается циркуляция крови и как следствие – постоянное ощущение холода.

Также постоянную или длительную чувствительность к холоду может вызвать ранее полученное обморожение. Даже если травма была давно и уже давно зажила – неприятная реакция на холод может сохраняться долгие годы.

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