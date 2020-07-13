Холод і грозові зливи: які області України постраждають від стихії

Погода в Україні знову зіпсується (колаж: РБК-Україна)

Погода в Україні принесе чергову порцію проливних дощів і холоду

Погода в Україні принесе холодне повітря на всю територію країни. У вівторок, 14 липня, істотне зниження температури добереться до південного сходу, в тому числі і курортного узбережжя. А деякі області опиняться в зоні потужних грозових злив. Такі дані надали синоптики Українського гідрометцентру і Наталка Діденко.

Діденко в Facebook пише, що завтра температура повітря буде коливатися в межах +18+23 градусів, але на південному сході комфортніше - від +20+26 градусів. А вітер з північного заходу буде поривами додавати прохолоди.

"Дощі найбільш вірогідні у вівторок на Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині - там можуть бути навіть грозові зливи", - пише синоптик. - На решті території України - місцями локальні дощі, місцями прояснення. Без істотних опадів, лише на Півдні й Сході".

У Києві вівторок буде свіжим, а вечір, ранок і ніч - холодними (+13+17). Вдень +18+20, істотних опадів не буде, але ймовірний подекуди невеликий дощик.

А ось синоптики Українського гідрометцентру прогнозують, що завтра температура дещо підвищиться на Заході і Півночі, Центр залишиться в тій же температурі, а на Півдні і Сході стане холодніше.

Синоптики на картах показали, що найбільш сильні зливи з грозами завтра очікуються в Донецькій, Луганській та Харківській областях. На решті частини Лівобережжя - оасдки більш помірні, але з грозами.

Погода в Україні 14 липня (фото: meteo.gov.ua)

Раніше синоптики оголосили штормове попередження і розповіли, які регіони може затопити через підвищення рівня води в річках.

Також повідомлялося, що зміна клімату може звільнити стародавні віруси. Наслідки будуть непередбачувані.