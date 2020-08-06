Ходити вдома босоніж може бути небезпечно: лікар розповів про наслідки

Ходіння по будинку босоніж може бути чревате наслідками (фото: pixabay.com)

Лікар розповів, коли по дому потрібно ходити в капцях

Лікар розповів, що ходити вдома босоніж може бути небезпечно для здоров'я. Така звичка загрожує проблемами зі ступнями, які розвиваються у віці 35-40 років.

Мова йде про п'яткову шпору (плантарний фасциїт). Така проблема викликає біль при ходінні, а виникає вона, якщо ступня багато і часто ударяється об тверду поверхню.

Це може бути, як жорстке і плоске взуття, так і ходіння босоніж по твердій підлозі. Про це розповів мануальний терапевт, пише cursorinfo.

"Якщо підошва взуття занадто плоска або занадто жорстка, то під час ходьби можуть бути небажані удари п'ятою про землю... Побоювання викликає і взуття на товстій шкіряній підметці, яка не справляється з амортизацією навантаження на склепіння стопи і п'ятку", - говорить фахівець.

Фасциїт може бути наслідком ходіння по твердій підлозі. Тут мова йде про керамограніт, плитку і навіть ламінат. Але домашні капці не мають бути пласкими. А ось по паркетній підлозі можна ходити босоніж.

"Якщо у вас вдома паркет - то це добре, оскільки деревина не провокує таких проблем. Але якщо ламінат, плитка або керамограніт, то краще носити капці. Але не пласкі - стопа повинна перекочуватися при ходьбі. Особливо це важливо для людей з цукровим діабетом", - пояснив лікар.

П'яткову шпору можна лікувати, але іноді потрібне хірургічне втручання.

Раніше ми писали, що вчені знайшли тварину, яка може врятувати мільйони людей від алергії.

Також повідомлялося, що названо ще одну смертельно небезпечну дію нікотину.