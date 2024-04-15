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"Ходили під наглядом". Марічка Падалко розповіла, як невідомі погрожували її дітям

Понеділок 15 квітня 2024 17:37
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"Ходили під наглядом". Марічка Падалко розповіла, як невідомі погрожували її дітям Марічка Падалко з дітьми (фото: instagram.com/marichkapadalko)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська телеведуча Марічка Падалко розповіла, що у минулому її родина отримувала погрози, через які діти зірки 1+1 певний час ходили під наглядом.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-шоу "ебаут".

Деталі

Журналістка розповіла про лист з погрозами, коли відповідала на запитання про активізм її 17-річного сина Михайла.

Юнак регулярно бере участь в мітингах у Києві, а також виявляє бажання служити в ЗСУ.

"Бути активним громадянином у країні - завжди ризик. Мій син, можливо, раніше не сильно усвідомлював небезпеку. Але зараз, коли він гуглить новини, які стосуються нашої сім'ї, він уже краще згадує історію, якій років п'ять", - поділилася Марічка.

&quot;Ходили під наглядом&quot;. Марічка Падалко розповіла, як невідомі погрожували її дітям

&quot;Ходили під наглядом&quot;. Марічка Падалко розповіла, як невідомі погрожували її дітям

Марічка Падалко з сином і чоловіком (фото: instagram.com/marichkapadalko)

"Коли наша сім'я отримала лист з погрозами облити дітям обличчя кислотою, бо не подобалася діяльність батька. Якийсь період був, коли вони ходили під наглядом", - пригадала вона.

Ведуча телемарафону "Єдині новини" зізнається, що, незважаючи на своє захоплення людьми, які активно займаються громадською діяльністю, коли мова йде про її чоловіка і сина, вона відчуває безліч тривог і занепокоєнь.

"Він обрав спосіб власного супротиву російської агресії - декомунізація, деколонізація. Щоб нагадати владі про те, що з пам'ятниками потрібно розібратися, у якийсь момент він чинив адміністративні правопорушення", - сказала знаменитість.

"Перша його "справа" - барельєф Пушкіну на метро "Університет". Вони з однокласником "прикрасили" Пушкіна, давши зрозуміти, що йому, можливо, там не місце. Я спитала: "Ти не переживаєш, що тебе, можливо, затримають?" Він відпоів: "Ми надягли капюшони", - розповіла Падалко.

Зазначимо, що телеведуча одружена з Єгором Соболєвим, який у минулому був журналістом і політиком, а нині захищає Україну у ЗСУ.

Подружжя виховує 17-річного Михайла, 16-річну Марію та 14-річну Катерину.

Нещодавно Алан Бадоєв розчулив мережу теплою зустріччю з дітьми за кордоном.

Також Раміна Есхакзай розповіла про свого нового бойфренда, який служить у ЗСУ.

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Маричка Падалко Зірки шоу-бізнесу
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