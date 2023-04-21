Стало відомо, чому жінки часто носять червоний одяг

Результати дослідження

Загалом у дослідженні, про яке пише науковий журнал PLOS One, взяли участь 280 жінок у віці до 50 років. Важливо додати, що жодна з учасниць не була вагітна.

У ході експериментів німецькі науковці висунули дві гіпотези до предмета свого дослідження. Перша говорить про те, що жінка з більшою ймовірністю одягне річ червоного кольору, готуючись до зустрічі з цікавим для неї чоловіком.

А от інша гіпотеза каже, що жінка з вищою ймовірністю обере червоний одяг під час менструації.

Усіх учасниць розділили на дві групи. Першій надіслали світлину привабливого чоловіка, а іншій - фотографію чоловіка середньої привабливості. Крім фото, жінки отримали інформацію про зустрічі із цими чоловіками.

Вчені виявили, чому жінки частіше за чоловіків носять одяг червоного кольору (фото: Freepik)

Перед зустрічами жінки повинні були надати інформацію про свій менструальний цикл. Таким чином вчені досліджували бажання кожної учасниці вдягнути червоний колір.

Аналіз показав, що приблизно 73% хотіли зустрітись з привабливим чоловіком у червоному одязі, і на це впливала фаза їхнього менструального циклу. Інші 37% учасниць низькофертильної фази циклу носили червоне, очікуючи на зустріч із привабливим чоловіком.

Проте згодом дослідники врахували вік учасниць, статус стосунків із чоловіком та навіть погоду, і результати дещо скоригували.

Таким чином дійшли висновку, що менструальний цикл не впливає на бажання жінки носити червоний одяг, але до привабливого чоловіка жінки одягали червоні сукні значно частіше.