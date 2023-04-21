Стало известно, почему женщины часто носят красную одежду

Результаты исследования

В исследовании, о котором пишет научный журнал PLOS One, приняли участие 280 женщин в возрасте до 50 лет. Важно добавить, что ни одна из участниц не была беременна.

В ходе экспериментов немецкие ученые выдвинули две гипотезы по предмету своего исследования. Первая говорит о том, что женщина с большей вероятностью наденет вещь красного цвета, готовясь к встрече с интересующим ее мужчиной.

А вот другая гипотеза говорит, что женщина с более высокой вероятностью выберет красную одежду во время менструации.

Всех участников разделили на две группы. Первой прислали фотографию привлекательного мужчины, а другой - фотографию мужчины средней привлекательности. Кроме фото, женщины получили информацию о встречах с этими мужчинами.

Ученые обнаружили, почему женщины чаще мужчин носят одежду красного цвета (фото: Freepik)

Перед встречами женщины должны были предоставить информацию о своем менструальном цикле. Таким образом, ученые исследовали желание каждой участницы надеть красный цвет.

Анализ показал, что примерно 73% хотели встретиться с привлекательным мужчиной в красной одежде, и на это влияла фаза их менструального цикла. Остальные 37% участниц низкофертильной фазы цикла носили красное, ожидая встречи с привлекательным мужчиной.

Однако впоследствии исследователи учли возраст участниц, статус отношений с мужчиной и даже погоду и результаты несколько скорректировали.

Таким образом, пришли к выводу, что менструальный цикл не влияет на желание женщины носить красную одежду, но к привлекательному мужчине женщины одевали красные платья значительно чаще.