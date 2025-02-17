Вас хочуть "кинути" на гроші? 7 правил, які дозволять розпізнати шахрая

Сайти-клони відомих брендів, фейкові інтернет-магазини - одні з найбільш поширених шахрайських схем сьогодні в Україні. Лише минулого року через аферистів українці втратили майже мільярд гривень власних заощаджень.
РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на рекомендації Rakuten Viber розповідає, які “червоні прапорці” вказують на те, що продавець намагається обдурити вас.
Щоб ви могли безпечно купувати в інтернеті та не потрапити на гачок зловмисників, варто дотримуватися кількох порад. Вони допоможуть вам відрізнити чесного продавця від шахрая.
Перш за все уважно перевірте вебсайт продавця.
Читайте відгуки інших покупців.
Звертайте увагу на рейтинг продавця (на маркетплейсах). Низький або відсутній рейтинг - привід задуматися про надійність продавця.
Перевіряйте верифікацію профілю. Офіційні позначки верифікації в соціальних мережах свідчать про те, що перед вами - справжній, перевірений бізнес.
Не платіть наперед на картку.
Ніколи не розголошуйте особисті дані! Справжні магазини ніколи не запитуватимуть ваші конфіденційні дані, CVV-коди карток, паролі або іншу подібну інформацію для підтвердження замовлення чи реєстрації.
Зазначимо, що за останньою статистикою Rakuten Viber про шахрайства в інтернеті, 62% українців стикалися зі онлайн-зловмисниками у 2024 році. За даними Національного банку України, минулого року сума збитків від шахрайства за рік склала 833 мільйонів гривень, і 83% всіх схем втілюють саме в онлайні.
Наразі обʼєм інтернет-продажів у світі, пише Forbes, становить близько 6,3 трильйона доларів. І він невпинно зростає. За прогнозами експертів, у 2027 році він сягне 7,9 трильйонів доларів.
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