Вас хочуть "кинути" на гроші? 7 правил, які дозволять розпізнати шахрая

Як не втратити гроші під час онлайн-шопінгу

Щоб ви могли безпечно купувати в інтернеті та не потрапити на гачок зловмисників, варто дотримуватися кількох порад. Вони допоможуть вам відрізнити чесного продавця від шахрая.

Перш за все уважно перевірте вебсайт продавця.

Домен. Шахраї часто використовують схожі, але неідентичні назви відомих брендів, додаючи зайві літери, цифри або змінюючи доменну зону (.com на .net тощо).

Шахраї часто використовують схожі, але неідентичні назви відомих брендів, додаючи зайві літери, цифри або змінюючи доменну зону (.com на .net тощо). Дизайн та зміст. Недбалий дизайн, неякісні фото товарів, помилки в текстах можуть вказувати на шахрайський сайт. Якщо фото товарів неякісні або відсутні і на ваше прохання поділитись ними, продавець відмовляє - це однозначно red flag.

Недбалий дизайн, неякісні фото товарів, помилки в текстах можуть вказувати на шахрайський сайт. Якщо фото товарів неякісні або відсутні і на ваше прохання поділитись ними, продавець відмовляє - це однозначно red flag. Безпечне з'єднання. Сайт має використовувати захищений протокол HTTPS - це можна побачити за наявністю замочка або за кліком в адресному рядку браузера.

Сайт має використовувати захищений протокол HTTPS - це можна побачити за наявністю замочка або за кліком в адресному рядку браузера. Перевірте представленість магазину в мережі. Якщо це сторінка в соцмережах - чи є в магазину сайт, чи вказані контакти, чи є інші сторінки? Для профілів у соцмережах також варто переглянути дату створення (якщо нещодавно - це може бути тривожний знак).

Читайте відгуки інших покупців.

Відсутність відгуків - це тривожний знак.

Якщо всі коментарі виключно позитивні та написані за шаблоном, це можуть бути фейкові відгуки або боти.

Для інтернет-магазинів варто пошукати відгуки не тільки на їхньому сайті, але й на незалежних платформах, наприклад, Google Maps.

Звертайте увагу на рейтинг продавця (на маркетплейсах). Низький або відсутній рейтинг - привід задуматися про надійність продавця.

Перевіряйте верифікацію профілю. Офіційні позначки верифікації в соціальних мережах свідчать про те, що перед вами - справжній, перевірений бізнес.

Будьте пильні до надто низьких цін.

Підозріло низька ціна на товар, який в інших магазинах коштує значно дорожче, - це вірна ознака можливого шахрайства або підробки.

Не довіряйте обіцянкам надзвичайних знижок та акцій: "Тільки сьогодні знижка 80%", "Ви виграли приз!" тощо - часто це лише приманка для обману.

Не платіть наперед на картку.

Обмеження способів оплати до єдиного варіанту - переказу на банківську картку - має вас насторожити.

Надійні магазини пропонують різні варіанти оплати: онлайн-сервіси (LiqPay, Apple Pay, Google Pay та інші), а також оплату при отриманні товару.

Ніколи не розголошуйте особисті дані! Справжні магазини ніколи не запитуватимуть ваші конфіденційні дані, CVV-коди карток, паролі або іншу подібну інформацію для підтвердження замовлення чи реєстрації.

Зазначимо, що за останньою статистикою Rakuten Viber про шахрайства в інтернеті, 62% українців стикалися зі онлайн-зловмисниками у 2024 році. За даними Національного банку України, минулого року сума збитків від шахрайства за рік склала 833 мільйонів гривень, і 83% всіх схем втілюють саме в онлайні.

Наразі обʼєм інтернет-продажів у світі, пише Forbes, становить близько 6,3 трильйона доларів. І він невпинно зростає. За прогнозами експертів, у 2027 році він сягне 7,9 трильйонів доларів.