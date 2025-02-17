Вас хотят "кинуть" на деньги? 7 правил, которые позволят распознать мошенника

Сайты-клоны известных брендов, фейковые интернет-магазины - одни из наиболее распространенных мошеннических схем сегодня в Украине. Только в прошлом году из-за аферистов украинцы потеряли почти миллиард гривен собственных сбережений.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на рекомендации Rakuten Viber рассказывает, какие "красные флажки" указывают на то, что продавец пытается обмануть вас.
Чтобы вы могли безопасно покупать в интернете и не попасть на крючок злоумышленников, стоит придерживаться нескольких советов. Они помогут вам отличить честного продавца от мошенника.
Прежде всего внимательно проверьте вебсайт продавца.
Читайте отзывы других покупателей.
Обращайте внимание на рейтинг продавца (на маркетплейсах). Низкий или отсутствующий рейтинг - повод задуматься о надежности продавца.
Проверяйте верификацию профиля. Официальные отметки верификации в социальных сетях свидетельствуют о том, что перед вами - настоящий, проверенный бизнес.
Не платите заранее на карту.
Никогда не разглашайте личные данные! Настоящие магазины никогда не будут запрашивать ваши конфиденциальные данные, CVV-коды карт, пароли или другую подобную информацию для подтверждения заказа или регистрации.
Отметим, что по последней статистике Rakuten Viber о мошенничестве в интернете, 62% украинцев сталкивались с онлайн злоумышленниками в 2024 году. По данным Национального банка Украины, в прошлом году сумма убытков от мошенничества за год составила 833 миллионов гривен, и 83% всех схем воплощают именно в онлайне.
Сейчас объем интернет-продаж в мире, пишет Forbes, составляет около 6,3 триллиона долларов. И он неуклонно растет. По прогнозам экспертов, в 2027 году он достигнет 7,9 триллионов долларов.
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