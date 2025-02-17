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Вас хотят "кинуть" на деньги? 7 правил, которые позволят распознать мошенника

Украинцам напомнили, как не попасть в ловушку мошенников (фото: Freepik.com)
Автор: Феликс Коркин

Сайты-клоны известных брендов, фейковые интернет-магазины - одни из наиболее распространенных мошеннических схем сегодня в Украине. Только в прошлом году из-за аферистов украинцы потеряли почти миллиард гривен собственных сбережений.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на рекомендации Rakuten Viber рассказывает, какие "красные флажки" указывают на то, что продавец пытается обмануть вас.

Как не потерять деньги во время онлайн-шопинга

Чтобы вы могли безопасно покупать в интернете и не попасть на крючок злоумышленников, стоит придерживаться нескольких советов. Они помогут вам отличить честного продавца от мошенника.

Прежде всего внимательно проверьте вебсайт продавца.

  • Домен. Мошенники часто используют похожие, но неидентичные названия известных брендов, добавляя лишние буквы, цифры или меняя доменную зону (.com на .net и т.д.).
  • Дизайн и содержание. Небрежный дизайн, некачественные фото товаров, ошибки в текстах могут указывать на мошеннический сайт. Если фото товаров некачественные или отсутствуют и на вашу просьбу поделиться ими, продавец отказывает - это однозначно red flag.
  • Безопасное соединение. Сайт должен использовать защищенный протокол HTTPS - это можно увидеть по наличию замочка или по клику в адресной строке браузера.
  • Проверьте представленность магазина в сети. Если это страница в соцсетях - есть ли у магазина сайт, указаны ли контакты, есть ли другие страницы? Для профилей в соцсетях также стоит просмотреть дату создания (если недавно - это может быть тревожный знак).

Читайте отзывы других покупателей.

  • Отсутствие отзывов - это тревожный знак.
  • Если все комментарии исключительно положительные и написаны по шаблону, это могут быть фейковые отзывы или боты.
  • Для интернет-магазинов стоит поискать отзывы не только на их сайте, но и на независимых платформах, например, Google Maps.

Обращайте внимание на рейтинг продавца (на маркетплейсах). Низкий или отсутствующий рейтинг - повод задуматься о надежности продавца.

Проверяйте верификацию профиля. Официальные отметки верификации в социальных сетях свидетельствуют о том, что перед вами - настоящий, проверенный бизнес.

  • Будьте бдительны к слишком низким ценам.
  • Подозрительно низкая цена на товар, который в других магазинах стоит значительно дороже, - это верный признак возможного мошенничества или подделки.
  • Не доверяйте обещаниям чрезвычайных скидок и акций: "Только сегодня скидка 80%", "Вы выиграли приз!" и т.д. - часто это лишь приманка для обмана.

Не платите заранее на карту.

  • Ограничение способов оплаты до единственного варианта - перевода на банковскую карту - должно вас насторожить.
  • Надежные магазины предлагают различные варианты оплаты: онлайн-сервисы (LiqPay, Apple Pay, Google Pay и другие), а также оплату при получении товара.

Никогда не разглашайте личные данные! Настоящие магазины никогда не будут запрашивать ваши конфиденциальные данные, CVV-коды карт, пароли или другую подобную информацию для подтверждения заказа или регистрации.

Отметим, что по последней статистике Rakuten Viber о мошенничестве в интернете, 62% украинцев сталкивались с онлайн злоумышленниками в 2024 году. По данным Национального банка Украины, в прошлом году сумма убытков от мошенничества за год составила 833 миллионов гривен, и 83% всех схем воплощают именно в онлайне.

Сейчас объем интернет-продаж в мире, пишет Forbes, составляет около 6,3 триллиона долларов. И он неуклонно растет. По прогнозам экспертов, в 2027 году он достигнет 7,9 триллионов долларов.

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