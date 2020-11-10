Я не хочу так жить: полицейские спасли пожилую женщину (видео)

В Киеве патрульные полицейские совершили почти невозможное и спасли пожилую женщину от необдуманного шага. 80-летняя женщина собиралась свести счеты с жизнью и просила отпустить ее.

Инцидент произошел на улице Челябинской в одном из районов столицы. Пожилая женщина сидела на окне восьмого этажа. Она свесила ноги вниз и явно хотела совершить самоубийство. Соседи немедленно набрали номер горячей линии и вызвали подмогу. Видео происшествия опубликовали на странице Патрульной полиции Киева в Facebook.

К указанному дому немедленно прибыла машина патрульных, и они быстро вычислили квартиру, в которой живет пенсионерка. Судя по тому, что дверь им не открыли, дома кроме нее никого не было. Полицейские опросили соседей, чтобы выяснить данные о родных женщины, а тем временем вызвали спасателей со специальной техникой.

Жители соседней квартиры дали возможность патрульным зайти в свое жилье, чтобы помочь женщине. К дому прибыла машина спасателей с высокой лестницей и один из патрульных поднялся на ней, чтобы поговорить со старушкой.

Она сказала полицейскому оставить ее в покое и уезжать, так как она не хочет так жить и не нужно ее останавливать.

"Я не хочу так жить…Мой хороший, мой умный, мой молодой, мой добрый…Уезжайте отсюда. За что мне это все? Я 60 лет работала, когда выходила во двор, мне все говорили: "Спасибо". А сейчас я не могу уйти так как я хочу…За что мне такое?" – сокрушалась женщина.

Патрульный завязал с ней разговор, поддержал ее и после долгих переговоров смог уговорить ее вернуться назад в квартиру. Что именно стало причиной такого поступка – на данный момент неизвестно.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Черкассах мать стала донором ради будущего своего сына.

А также рассказывали о том, что киевлянка чудом спаслась на улице от насильника.