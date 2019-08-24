Я не хочу быть на таком параде: громкий скандал с маршем Зеленского (видео)

Марш Зеленского в Киеве, который прошел 24 августа, отметился скандальным инцидентом с матерью погибшего военного медика Андрея Аболмасова Тамару. Сотрудники СБУ под странным предлогом не допустили ее на торжественные мероприятия на Крещатике. Это произошло, не смотря на то, что она находилась в списках приглашенных на мероприятие. Женщина рассказала о случившемся корреспонденту "Радіо Свобода".

"Я была в списках. Мой сын был медиком в штурмовому батальйоне "Айдар", в 2014 году он погиб. У меня был флаг, на нем ничего не написано, только пожелания парней, это после смерти сына было написано", — сказала женщина.

Как рассказывает мать погибшего военного медика ей предложили оставить флаг и пройти через металлодетектор при входе на Майдан Незалежности, однако Тамара отказалась.

"Я не оставлю этот флаг. Под этим флагом погиб мой ребенок… Я не хочу быть на таком параде", — отметила она, заявив, что пойдет на другой Марш — Марш Защитников Украины.

Марш Зеленского в Киеве 24 августа – скандал с матерью военного (видео: youtube.com)

Напомним, что ранее Зеленский отметил госнаградами 24 иностранцев.

Ранее РБК-Украина писало, что Зеленский определится с кандидатурой премьера на этой неделе.