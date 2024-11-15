Не хочу слово "репресія". Актор Бенюк чітко відповів, що робити з мовним питанням в Україні

Актор нагадав, що на початку повномасштабної війни, коли всі відчули на собі російську агресію, люди вирішили відмовлятися від усього, що може пов'язувати їх з РФ. Але нині Бенюк помічає, що не всі перейшли на українську.

"Багато таких речей відбувається в сім'ях, де дітки підростають, де мами молоді розуміють, що ми будуємо українську державу, а з дітками все одно говорять російською мовою, бо так легше. Але вони ж не розуміють, що це знову вони вносять "русский мир" в життя своє", - зазначив артист.

Бенюк заявив, що "патріотизм в наших думках" має проявитися і стати реальністю. І це, зауважив актор, стосується ще й мовного питання, яке треба закрити дуже швидко.

Богдан Бенюк висловився про мовне питання (скріншот)

"Якщо людина зрозуміє, що її ворог несе енергію вбивства і говорить певною мовою, то зрозуміло, що я мовою ворога не буду говорити. Ну це дуже зрозуміло... То треба перейти тим людям, які вже дорослі, бо ті покоління, які підростають, вони попадають в ауру тих, хто старший над ними. Якщо вони цю ауру приймають у подвійності, то вона сунеться ще довгі роки", - пояснив Бенюк.

Для того, аби всі українці відмовилися від російської, вважає актор, потрібно починати з освіти. Всі посадовці, працівники дитячих садочків та інших установ мають спілкуватися виключно українською, і не лише на публічних заходах.

"Не треба зачіпати тих людей, які у віку такому - 70 років чи 80. Вони вже своє доживають і зрозуміло, що вони від своїх позицій не відмовляться ніколи. Але треба ж думати про те, хто буде жити в цій країні, які це будуть люди, чи це будуть українці, чи це знов будуть подвійно стандартні люди?" - додав Бенюк.

Важливої уваги потребує саме молоде покоління, пояснив актор. Він навів у приклад своїх онуків, які отримали українські імена (Орися, Ярема, Северин, Лукась) та не чують вдома російську мову.

Також Бенюк згадав про Литву, в якій швидко вирішили мовне питання. Тоді країна запровадила штрафи за російську, була мовна поліція. І весь світ, зазначив актор, бачив, як РФ "захлинається від люті", але її ніхто не слухав.

"Я не хочу слово "репресія" вживати, бо це неправильно. Але те, що вона має мати певну позицію, це однозначно так. І таким чином можна досягнути, але це треба починати. Бо як риба, кажуть, гниє з голови", - зазначив актор.