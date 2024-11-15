Не хочу слово "репрессия". Актер Бенюк четко ответил, что делать с языковым вопросом в Украине

Актер напомнил, что в начале полномасштабной войны, когда все ощутили на себе российскую агрессию, люди решили отказываться от всего, что может связывать их с РФ. Но сейчас Бенюк замечает, что не все перешли на украинский язык.

"Много таких вещей происходит в семьях, где детки подрастают, где мамы молодежи понимают, что мы строим украинское государство, а с детьми все равно говорят на русском языке, потому что так легче. Но они же не понимают, что это снова они вносят "русский мир" в жизнь свою", - отметил артист.

Бенюк заявил, что "патриотизм в наших мыслях" должен проявиться и стать реальностью. И это, заметил актер, касается еще и языкового вопроса, который нужно закрыть очень быстро.

Богдан Бенюк высказался о языковом вопросе (скриншот)

«Если человек поймет, что его враг несет энергию убийства и говорит на определенном языке, то понятно, что я на языке врага не буду говорить. Ну это очень понятно... Так что нужно перейти тем людям, которые уже взрослые, так как те поколения, которые подрастают, они подпадают под ауру тех, кто их старше. Если они эту ауру принимают в двойственности, то она будет существовать еще много лет", - объяснил Бенюк.

Чтобы все украинцы отказались от русского языка, считает актер, нужно начинать с образования. Все чиновники, работники детских садов и других учреждений должны говорить исключительно на украинском, и не только на публичных мероприятиях.

"Не надо затрагивать тех людей, которые в возрасте - 70 лет или 80. Они уже свое доживают и понятно, что они от своих позиций не откажутся никогда. Но надо же думать о том, кто будет жить в этой стране, какие это будут люди, будут ли это украинцы, или это снова будут с двойными стандартнами люди?" - добавил Бенюк.

Важного внимания требует именно молодое поколение, пояснил актер. Он привел в пример своих внуков, которые получили украинские имена (Орися, Ярема, Северин, Лукась) и не слышат дома русский язык.

Также Бенюк упомянул о Литве, где быстро решили языковой вопрос. Тогда страна ввела штрафы за русский язык, была языковая полиция. И весь мир, отметил актер, видел, как РФ "захлебывается от ярости", но ее никто не слушал.

"Я не хочу слово "репрессия" употреблять, потому что это неправильно. Но то, что она должна иметь определенную позицию, это однозначно так. И таким образом можно добиться, но это нужно начинать. Потому как рыба, говорят, гниет с головы", - отметил актер.