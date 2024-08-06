"Хочу, щоби моя країна була цілою": 11-річна Настя з Харківщини довірила історію музею "Голоси Мирних"

Раніше Настя відвідувала два гуртки: танців та карате. Після того, як родина повернулася з евакуації, стала ходити на карате знову. Вона якраз була на тренуванні, коли пролунав вибух. Пам’ятає, як бігла до коридору й впала.

"Тоді багато кого поранило. Мене повезли до лікарні і там дістали із руки метал, але мені цей шматочок не показали. Потім руку довго не можна було навіть згинати. І хотілося, щоби нарешті зняли бинт", - розповідає дитина.

А зараз у неї є найважливіше бажання - щоби знову запанував мир та в її містечку запрацювала школа, яку розбомбила російська армія, відновили вокзал, церкву і купу інших будівель, які зяють розбитими вікнами і зруйнованим дахом.

"Я хочу, щоби моя країна була цілою. Щоб моє містечко відновилось", - зізнається Настя.

Її історія із перших вуст тут. Історія увійшла до музею "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова, який збирає історії мирних мешканців України про війну та містить вже понад 110 тисяч історій.

До участі у проєкті "Рінат Ахметов - Дітям. Реабілітація поранених дітей" запрошуються діти віком до 18 років, які отримали фізичні травми або поранення будь-якого ступеня тяжкості під час бойових дій в Україні в період з 24 лютого 2022 року.

Залишити заявку можна за посиланням, уточнення - за безкоштовним номером гарячої лінії Фонду 0 (800) 509 001. З 2014 року фонд Ріната Ахметова надав допомогу з лікування та реабілітації понад 11 тисячам українців.