"Хочу, чтобы моя страна была целой": 11-летняя Настя из Харьковской области доверила историю музея "Голоса Мирных"

Раньше Настя посещала два кружка: танцы и каратэ. После того, как семья вернулась из эвакуации, стала ходить на карате снова. Она как раз была на тренировке, когда раздался взрыв. Помнит, как бежала в коридор и упала.

"Тогда многих ранило. Меня повезли в больницу и там достали из руки металл, но мне этот кусочек не показали. Потом руку долго нельзя было даже сгибать. И хотелось, чтобы наконец-то сняли бинт", - рассказывает ребенок.

А сейчас у нее есть самое важное желание - чтобы снова воцарился мир и в ее городке заработала школа, которую разбомбила российская армия, восстановили вокзал, церковь и кучу других зданий, зияющих разбитыми окнами и разрушенной крышей.

"Я хочу, чтобы моя страна была целой. Чтобы мой городок восстановился", - признается Настя.

Ее история из первых уст здесь. История вошла в музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, который собирает истории мирных жителей Украины о войне и содержит уже более 110 тысяч историй.

К участию в проекте "Ринат Ахметов - Детям. Реабилитация раненых детей" приглашаются дети до 18 лет, которые получили физические травмы или ранения любой степени тяжести во время боевых действий в Украине в период с 24 февраля 2022 года.

Оставить заявку можно по ссылке, уточнения – по бесплатному номеру горячей линии Фонда 0 (800) 509 001. С 2014 года фонд Рината Ахметова оказал помощь по лечению и реабилитации более 11 тысяч украинцев.