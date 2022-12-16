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"Хочу, щоб закінчилася війна": Тоня Матвієнко розчулила до сліз листом 6-річної доньки до Миколая (фото)

Співачка Тоня Матвієнко з донькою Ніною (фото: instagram.com/tonya_matvienko)
Автор: Юлія Гаюк

Українська співачка та мама Тоня Матвієнко нещодавно розчулила прихильників листом своєї шестирічної доньки до Святого Миколая. Бажання дитини виявилися передбачуваними.

Світлиною зірка поділилася у своєму Instagram.

Про що попросила маленька Ніна

Тоня Матвієнко розмістила фото листа своєї маленької доньки, де дівчинка звертається до Святого Миколая. У ньому ще не сформованим почерком Ніна найбільше просить кінця війни.

"Вітаю, Миколай! Цього року я була слухняною. Я хочу тебе попросити, щоб закінчилась війна, а ще спідницю сірого кольору", - написала вона.

Скриншот

Принаймні одне із бажань батьки Ніни точно зможуть втілити в життя, а інше - щодуху наближувати. Так, наразі Антоніна Матвієнко перебуває за кордоном, а її чоловік Арсен Мірзоян активно займається благодійність та допомогою ЗСУ.

Тоня Матвієнко з чоловіком і доньками (фото: instagram.com/tonya_matvienko)

Раніше Тоня Матвієнко відверто розповіла, яку грошову допомогу отримує у Великобританії.

Читайте також, як мама співачки відреагувала на її вагітність у 16 років.

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