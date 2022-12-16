"Хочу, щоб закінчилася війна": Тоня Матвієнко розчулила до сліз листом 6-річної доньки до Миколая (фото)

Про що попросила маленька Ніна

Тоня Матвієнко розмістила фото листа своєї маленької доньки, де дівчинка звертається до Святого Миколая. У ньому ще не сформованим почерком Ніна найбільше просить кінця війни.

"Вітаю, Миколай! Цього року я була слухняною. Я хочу тебе попросити, щоб закінчилась війна, а ще спідницю сірого кольору", - написала вона.

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Принаймні одне із бажань батьки Ніни точно зможуть втілити в життя, а інше - щодуху наближувати. Так, наразі Антоніна Матвієнко перебуває за кордоном, а її чоловік Арсен Мірзоян активно займається благодійність та допомогою ЗСУ.

Тоня Матвієнко з чоловіком і доньками (фото: instagram.com/tonya_matvienko)