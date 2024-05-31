Хочу, щоб закінчилася війна: історія 6-річної Вероніки зі зруйнованого будинку у Дніпрі у музеї "Голоси мирних"

Родина жила у п'ятиповерхівці поблизу вокзалу. Того квітневого дня вони не встигли спуститися у сховище. Російська ракета влучила поруч. Їх врятували дві стіни. Про пережите мама з донькою розповіли Олексію Суханову, актору, ведучому та амбасадору Музею.

"Я дочку притиснула до себе. Потім на руках виносила дитину. Навколо все падало, летіло, горіло. Навпроти під'їзду один шматок ракети був, інший - у сусідів на балконі. На деревах шматки залізяччя", - пригадує Тетяна.

Того дня під час обстрілу Дніпропетровщини загинуло 8 людей, у тому числі й діти. Родину врятувало диво. А Вероніка з того дня стала дуже боятися, що знову впаде вікно і почнеться пожежа.

"Мама плакала. Я у мами на ручках була, сиділа тихо, мені не зрозуміло було, що відбувається. Усі ховалися", - розповідає дівчинка.

Своє найбільше бажання вона загадала у день народження. І звідтоді повторює із дитячим запалом і щирою впевненістю, що все складеться саме так:

"Щоб закінчилася війна хочу!", - говорить дівчинка.



Історія Вероніки та її мами тут: https://bit.ly/3VoHenV

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