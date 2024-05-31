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Хочу, чтобы закончилась война: история 6-летней Вероники из разрушенного дома в Днепре в музее "Голоса мирных"

Фото: история 6-летней Вероники из разрушенного дома в Днепре в музее "Голоса мирных" (civilvoicesmuseum.org)
Автор: Александр Мороз

Вероника боится окон. Где бы она ни была, сразу скрывается от них. Это не удивительно, ведь однажды в ее дом прилетела российская ракета и окна вылетели. История 6-летней девочки и ее мамы Татьяны из Днепра вошла в музей "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт музея.

Семья жила в пятиэтажке у вокзала. В тот апрельский день они не успели спуститься в укрытие. Российская ракета попала рядом. Их спасли две стены. О пережитом мама с дочерью рассказали Алексею Суханову, актеру, ведущему и послу Музея.

"Я дочь прижала к себе. Потом на руках выносила ребенка. Вокруг все падало, летело, горело. Напротив подъезда один кусок ракеты был, другой – у соседей на балконе. На деревьях куски железа", – вспоминает Татьяна.

В тот день во время обстрела Днепропетровщины погибли 8 человек, в том числе и дети. Семью спасло чудо. Вероника с того дня стала очень бояться, что снова упадет окно и начнется пожар.

"Мама плакала. Я у мамы на ручках была, сидела тихо, мне не понятно было, что происходит. Все прятались", – рассказывает девочка.

Свое величайшее желание она загадала в день рождения. И с тех пор повторяет с детским энтузиазмом и искренней уверенностью, что все сложится именно так:

"Чтобы закончилась война, хочу!", - говорит девочка.

История Вероники и ее мамы здесь: https://bit.ly/3VoHenV

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова собирает истории мирных жителей Украины о войне от первого лица. Его архив содержит уже более 100 тысяч историй. Расскажите свою на портале Музея https://civilvoicesmuseum.org/ или бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.

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