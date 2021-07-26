Хочу пожити без шаблі: зірка українського спорту Харлан задумалася про завершення кар'єри

На своїй сторінці в Instagram Ольга Харлан зізналася, що дуже розчарована програшем і готова піти з великого спорту.

Ольга Харлан задумалася про відпочинок

Українська фехтувальниця на шаблях, шестиразова чемпіонка світу і восьмиразова чемпіонка Європи, володарка бронзових медалей на Олімпіадах у 2012 і 2016 роках Ольга Харлан зізналася, що хоче пожити без шаблі.

"Чи розчарувала саму себе? Так. Чи відчуваю я себе слабкою? Так. Чи винен у цьому хтось крім мене? Ні. Ми самі господарі своєї долі та життя. Сьогодні я не змогла впоратися саме з емоціями... іноді емоції керують нами. Сьогодні так було і зі мною... "Чи зможу я заробити медаль?", "А мені ж так вона потрібна!", "Оля, ти повинна привезти золоту медаль!", "Оля, ти сама сильна і виграєш золото в Токіо", - чула я і не один десяток разів", - зізнається українська спортсменка.

Вона зазначила, що раніше пропускала такі слова повз вуха, але зараз для неї все змінилося. Харлан знайшла причину своєї поразки.

"Півтора року без змагальної практики - мабуть вплинуло на мене. Для того, щоб відчувати себе впевненою, мені потрібно вигравати, відчувати змагання, адреналін. Цього мені дуже сильно не вистачає. Те, що було сьогодні важко назвати фехтуванням. Таке буває. Дуже шкода, що сьогодні саме цей день", - пояснила фехтувальниця.

Крім того, вона задумалася про те, щоб взяти паузу у великому спорті та відпочити.

"Зараз я дуже хочу відпочити ... морально. Хочу пожити життя без шаблі. Хочу прокидатися і не думати, скільки днів залишилося до Олімпіади. Втомилася", - зізналася чемпіонка.

Харлан неприємно здивувала

Як зізнався один з наставників Ольги Харлан, заслужений тренер України Валерій Штурбабін, фехтувальниця його неприємно здивувала. Своїми враженнями він поділився в інтерв'ю для Meta-ratings.

"Перший номер у світовому рейтингу Ольга Харлан неприємно здивувала. У стартовому бою з китаянкою я нарахував відразу вісім атак, які наша землячка не закінчувала результативними діями. Це не допустимо для шаблістки, що робить ставку на агресивний, гостроатакувальний стиль", - висловився Штурбабін.

Він вважає, що причина поразки Українки в тому, що вона тренується в італійських спортсменів і те, що вона сильно відволікається на особисте життя.

"Харлан, дійсно, дещо здала. Я це пояснюю тим, що вона останнім часом проживає в Італії та тренується у місцевих фахівців. Досить сказати, що за наявною інформацією, Ольга готувалася у складі збірної України лише на завершальному етапі підготовки до ігор у Токіо. Я нічого не маю проти італійських тренерів, але з іншого боку, невідомо, хто був у Харлан спаринг-партнерами, як йшли справи з мотивацією. Ольга з трьох Олімпіад поспіль поверталася з нагородами й невдача в Токіо – це дуже болючий удар. Адже ми всі дуже розраховували на неї. На мій погляд, після 2-3 місяців відпочинку Харлан потрібно самій визначитися: на першому плані особисте життя, або фехтування", - додав тренер.