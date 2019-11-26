Хочу оставаться в Украине: медсестра с зарплатой 4158 грн растрогала признанием у Шустера

Кадр из шоу "Свобода слова Савика Шустера"

Медсестра из Киева сделала откровенное признание в программе "Свобода слова Савика Шустера"

Лучшая медсестра Киева получает зарплату в 4158 грн. Об этом стало известно в эфире “Свободы слова Савика Шустера".

Так, 22 ноября в программе на канале "Украина" вышел сюжет о Наталье Томашевской, которая в 2019 году получила титул “Лучшей медицинской сестры Киева”.

Наталья работает в Киевской городской клинической больнице №1, где лечит детей с органическим нарушением психики и центральной нервной системы. Имея стаж 20 лет, медсестра получает ставку 4158 грн.

При этом она говорит, что несмотря на множество предложений, хочет оставаться работать в родной стране.

"Предложения мне были из Австралии, Германии, Польши, но я хочу оставаться в Украине, я люблю свою страну", - сказала Наталья.

Отметим, что по данным Государственной службы статистики на сентябрь 2019 года, зарплаты от 4173 до 4500 грн получает большинство медицинских работников - 14,7%.

Медсестра с зарплатой 4158 грн растрогала признанием в эфире у Шустера