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Хочу залишатися в Україні: медсестра з зарплатою 4158 грн зворушила зізнанням у Шустера

STYLERТелешоу    26.11.2019 - 17:21
Хочу залишатися в Україні: медсестра з зарплатою 4158 грн зворушила зізнанням у Шустера
Кадр з шоу "Свобода слова Савіка Шустера"

Медсестра з Києва зробила відверте зізнання в програмі "Свобода слова Савіка Шустера"

Краща медсестра Києва отримує зарплату в 4158 грн. Про це стало відомо в ефірі “Свободи слова "Савіка Шустера".

Так, 22 листопада в програмі на каналі "Україна" вийшов сюжет про Наталю Томашевську, яка в 2019 році отримала титул "Кращої медичної сестри Києва".

Наталія працює в Київській міській клінічній лікарні №1, де лікує дітей з органічним порушенням психіки і центральної нервової системи. Маючи стаж 20 років, медсестра отримує ставку 4158 грн.

При цьому вона каже, що незважаючи на безліч пропозицій, хоче залишатися працювати в рідній країні.

"Пропозиції мені були з Австралії, Німеччини, Польщі, але я хочу залишатися в Україні, я люблю свою країну", - сказала Наталя.

Зазначимо, що за даними Державної служби статистики на вересень 2019 року, зарплати від 4173 до 4500 грн отримує більшість медичних працівників - 14,7%.

Медсестра з зарплатою 4158 грн зворушила зізнанням в ефірі у Шустера

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