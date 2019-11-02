Хочу, чтобы меня услышали: Меган Маркл пожаловалась на психическое здоровье

Герцогиня Сассекская Меган Маркл поделилась с фанатами неприятным известием. Супруга принца Гарри жалуется на ухудшение психического здоровья и просит понимания со стороны окружающих.

Накануне Маркл посетила открытие кондитерской в центре столицы Великобритании, а также приняла участие в мастер-классе по изготовлению и лично пообщалась с сотрудницами кондитерской. Помимо того, супруга принца Гарри выступила с эмоциональной речью, которая была обращена к общественности.

Меган Маркл (фото: instagram.com)

"Я не хочу, чтобы меня любили. Я просто хочу, чтобы меня услышали, особенно, когда я говорю о важных для меня проблемах, в том числе о психическом здоровье. Наши надежды, страхи, неуверенность - это то, что мы чувствуем. И это нормально, в этом и есть утешение", - сказала Меган.

К тому же, Меган Маркл лично попросила сотрудников СМИ не обращаться к ней "герцогиня", хотя согласно протоколу - это необходимо.

Напомним, что Меган Маркл снова просчиталась и вляпалась в скандал. Фильм о герцогах "Гарри и Меган: африканское путешествие" оказался провальным из-за того, что герцогиня все время рассказывала о трудностях, с которыми она столкнулась.