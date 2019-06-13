Кошевой послал Путина: хочу, чтоб улетел в космос

Кошевой послал Путина (Коллаж РБК-Украина)

Кошевой рассказал, как квартальцы относятся к президенту России

Евгений Кошевой, актер студии "Квартал 95", который занял место Владимира Зеленского, высказался о Путине, а также о встрече президента с президентом России. Свое мнение он рассказал в эфире авторской программы Алеси Бацман на телеканал "Наш".

Евгений Кошевой назвал Путина очень злым человеком и признался, что у всей команды президент РФ вызывает только ненависть.

"Сказать, что Путин злой – это ничего не сказать. Думаю, у всей нашей команды он вызывает сходное чувство. Он вызывает ненависть просто-напросто. Если мягко. Я не хочу его увидеть, я хочу, чтобы он улетел в космос, на**р", - сказал Евгений Кошевой.

Он предложил создать специальную капсулу для президента РФ и всех его пропагандистов, и отправить их в космос.

"Вот просто позвонить Маску и сказать: "Сделай капсулу для Путина", и все. Пусть он улетает, досвидос. Путина, Скабееву туда посадить. Кто там еще? Кто говорит, что их там нет, всех этих посадить в одну капсулу и назвать их "Шпроты", и пусть летят. На Луну или на Марс. Вот это будет поездка! В один конец надо", - добавил комик.

Также Кошевой ответил на вопрос Алеси Бацман о переговорах Владимира Зеленского и Владимира Путина. Он отметил, что "надо будет разговаривать по-мужски".

"А может, еще и ляпаса ему дать за то, что он сделал. Наш Вован же качается – может вырубать. Мне бы очень хотелось. Представляешь, сколько у этого видео просмотров будет!" – добавил Кошевой.

Евгений Кошевой послал Путина на**р (YouTube/Наш)

Напомним, ранее мы писали о том, что Кошевой рассказал про родных на оккупированных территориях.

А также рассказывали о том, что лидер "Квартала 95" рассказал, как они теперь будут шутить про президента Украины.