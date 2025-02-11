"Хочется обогреть". Ада Роговцева высказалась о 33-летнем внуке, который воюет на передовой

Актрисе, родной человек которой служит на передовой, тяжело осознавать, что Украина теряет лучших, и она не может оставаться равнодушной к боли матерей и женщин, которые отдают своих мужчин на фронт.

"Я чувствую как бабушка и прабабушка. Мне хочется всех их обогреть, обнять, облюбить, обцеловать и, главное, защитить. И это горе всех матерей, всех женщин, которые отдают мужчин на войну. Это то, что не вылечишь. Потому что твои вернулись, а те, что не твои - значит не вернулись. И какими они возвращаются. Я дышу иногда так: "Уфффф" (имитирует дыхание). Выдыхаю. А Алексей приехал из тех мест, реагирует. Человек. Это не от него зависит. Но мы же это знаем, мы же это чувствуем", - говорит Роговцева.

Она также поделилась своим переживанием за гибель украинцев, которые даже не успели стать родителями и создать новые семьи. Ада Роговцева (фото: instagram.com/ada_rogovtseva)

"Самых лучших. Таких красивых ребят. Каких бы они детей родили! Сыновей и дочерей! И как бы это было. Скашивают, и нет. И никто не вернет таких. А рожать будут те, что прошли. И что это будет за поколение?!", - сказала артистка.

Знаменитость также подчеркнула важность заботиться не только о тех, кто возвращается с войны, но и об их семьях. Она считает, что женщины должны давать только любовь и поддержку своим мужьям, сыновьям и отцам, которые пережили тяжелые испытания.

"И мне кажется, что мы совсем не уделяем внимания тем, к кому возвращаются с войны. Потому что мы не принимаем во внимание, какие они, как их надо лелеять, как их надо разложить, а мы к ним с какими-то такими требованиями. Вот мне кажется, что женщины должны только-только дарить любовь, обогревать, ласкать. А также и родители, и дети. Мы дошли до того, что украинцы хорошие, но надо становиться еще лучше", - добавила она.

Отметим, что Алексей Степанков-Ткаченко, внук Ады Роговцевой, в мирной жизни работал оператором-постановщиком. Но с началом полномасштабного вторжения России в Украину пошел защищать страну.