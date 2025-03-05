Хочете жити довше? Забудьте про поради столітніх людей - натомість зробіть ці 4 речі

Що треба робити для довгого життя?

Професор біогеронтології з Університету Брайтона Річард Фарагер називає тих, хто прожив понад 100 років, "просто неймовірно щасливими".

Він розповів, що не обов’язково дієта чи спосіб життя сприяли довгому віку, а радше удача чи генетика.

По суті, люди, які відсвяткували своє 100- чи 105-річчя, - це люди, які не мали хворіючих предків.

Фарагер каже, якщо ви хочете побороти старіння, зверніть увагу на чотири ключові фактори, які, як показали дослідження, можуть скоротити ваше життя, і обов’язково уникайте їх.

Вживаючи таких профілактичних заходів, ви можете компенсувати свої генетичні фактори та збільшити тривалість життя на цілих 14 років.

Відмовтеся від паління

Паління залишається одним із найбільших факторів ризику ранньої смерті. Фактично, нове дослідження, опубліковане в журналі Nature Medicine, показало, що воно більше впливає на тривалість нашого старіння, ніж будь-який інший генетичний фактор або фактор навколишнього середовища.

Дослідження виявило, що це було пов’язано з першою, другою та четвертою звичками, які найбільше впливають на ризик смертності.

Кидайте палити зараз, щоб значно знизити ризик раку, серцевих захворювань та інших хвороб.

Регулярно робіть фізичні вправи

Медики радять 150 хвилин вправ помірної інтенсивності на тиждень. Найголовніша річ - це постійне їх виконання.

Фізичні вправи як третій найвпливовіший фактор біологічного старіння та ризику смерті. Хай то буде ходьба, силові тренування чи плавання, займайтеся цим щодня або принаймні кілька разів на тиждень.

Їжте 5 порцій фруктів і овочів щодня

Харчування, багате щонайменше п’ятьма порціями фруктів і овочів на день, пов’язане зі зниженням ризику хронічних захворювань і збільшенням тривалості життя.

Типи їжі, яку люди їдять, мають менший зв’язок із ризиком смертності.

З усім тим, з багатьох досліджень ми знаємо, що дієти з високим вмістом натуральних цільних продуктів, таких як фрукти, овочі, горіхи, насіння, зернові та знежирені білки, корисні для розуму та тіла різними способами, які можуть допомогти запобігти таким захворюванням, як ожиріння, яке може призвести до інших хронічних захворювань.

Вживайте алкоголь помірно

Незважаючи на те, що будь-яка кількість алкоголю може збільшити ризик розвитку раку, його помірне вживання алкоголю (не більше одного напою на день для жінок і двох для чоловіків) пов’язане з меншим ризиком ранньої смерті порівняно з рясним вживанням алкоголю.

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