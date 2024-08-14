Хочете збирати врожай навіть взимку? Ось 7 овочів, які можна вирощувати в горщиках

Так зване контейнерне садівництво - це чудовий спосіб збільшити площу для вирощування без необхідності створювати нові грядки або отримати овочі навіть без городу. Крім цього, цей спосіб дозволяє вирощувати плодові рослини в будь-яку пору року, на закритому балконі або на підвіконні.
Про те, які овочі можна вирощувати в горщиках в квартирних умовах, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Як вирощувати помідори в горщику (ілюстративне фото: GettyImages)
Навряд щось зрівняється зі смаком свіжого помідора, багато видів якого добре ростуть у контейнерах. Мабуть, з цієї причини помідори посідають місце серед найбільш популярних овочевих культур для квартирного вирощування.
Вибирайте сорти, які виростають 1-1,5 м заввишки у кущовій формі і дають плоди через чотири-п'ять тижнів. Або ж обирайте компактні сорти, спеціально виведені для контейнерів.
Для високорослих томатів слід обирати глибокий горщик - не менше аніж 45-50 см заввишки, для менших можна придбати розміром 30-35 см. Карликові помідори добре ростимуть в горщиках заввишки 20-25 см.
Водночас помідори обожнюють сонце - освітлювати їх необхідно мінімум 6 годин. Тож за необхідності варто використовувати спеціальну лампу.
Ці виткі рослини, які зазвичай займають багато місця в саду, цілком можуть рости в горщиках - лише потрібно обрати сорт.
Наприклад, кущові сорти більше підходять для вирощування в невеликих контейнерах, іншим сортам - виноградним - знадобиться більше простору.
Оскільки огірки потребують теплого ґрунту (і повітря) для проростання і росту, висаджуйте насіння в горщик, пересвідчившись, що земля прогріта, а в приміщенні не менше 18 градусів тепла.
Також пам'ятайте, що огірки в горщиках потребують частішого поливу ніж їхні городні родичі.
Багатий на вітаміни буряк, листя якого можна додавати в салат, може рости не лише на городі, а й в горщику.
Для цього контейнер має бути не менше, ніж 30 см заввишки, щоб корінню був простір для росту. Насіння буряка необхідно сіяти на відстані один від одного - приблизно за 7-8 см.
Як виростити перець в горщику (ілюстративне фото: GettyImages)
Як гострий, так і солодкий перець чудово почувається в контейнерах і горщиках, додаючи кольору та смаку вашому врожаю. Горщики для перців мають бути 20-30 см заввишки, а ґрунт - добре зволоженим.
До того ж перці потребують стабільного рівня вологості і обожнюють тепло, чого набагато простіше досягти в квартирі, аніж на відкритій ділянці.
Серед овочів, які можна посадити в горщик - корисна і смачна морква. Для того, щоб виростити моркву вдома, необхідно обирати горщики чи контейнери мінімум 30 см заввишки.
Сіяти моркву слід на відстані від 5 до 7 см, обираючи сорти невеликих коренеплодів. Також важливо забезпечити регулярний полив - морква надає перевагу вологому ґрунту.
Цю овочеву культуру можна виростити в горщику, посадивши насіння в ґрунт. Після цього контейнер потрібно накрити плівкою і поставити на освітлене місце для парникового ефекту.
Проте броколі не переносить сухого ґрунту. Тож забезпечте цій овочевій культурі постійний полив.
Несподіваний овоч для квартирного городу, теплолюбні баклажани також можуть вирощуватися в горщиках - проте необхідно обирати достатньо великий контейнер або ж низькорослий сорт.
Оптимальна температура для баклажанів становить 21-30 градусів тепла. Іншою необхідною умовою, яку легко виконати в приміщенні, є регулярне зволоження ґрунту.
Раніше ми писали про те, які кімнатні рослини можна виростити з листя.
Крім цього, розповідали, про що не можна забувати в догляді за помідорами при вирощуванні вдома.
При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: Southern Living, сайт ogorodik.com.ua, derevko.com.ua.