Хотите собирать урожай даже зимой? Вот 7 овощей, которые можно выращивать в горшках

Помидоры

Как выращивать помидоры в горшке (иллюстративное фото: GettyImages)

Вряд ли что-нибудь сравнится со вкусом свежего помидора, многие виды которого хорошо растут в контейнерах. Наверное, по этой причине помидоры занимают место среди наиболее популярных овощных культур для квартирного выращивания.

Выбирайте сорта, которые выростают 1-1,5 м высотой в кустовой форме и дающие плоды через четыре-пять недель. Или выбирайте компактные сорта, специально выведенные для контейнеров.

Для высокорослых томатов следует выбирать глубокий горшок - не менее 45-50 см высотой, для меньших можно приобрести размером 30-35 см. Карликовые помидоры будут хорошо расти в горшках высотой 20-25 см.

В то же время помидоры обожают солнце - освещать их необходимо минимум 6 часов. Поэтому при необходимости следует использовать специальную лампу.

Огурцы

Эти вьющиеся растения, которые обычно занимают много места в саду, вполне могут расти в горшках - только нужно выбрать сорт.

Например, кустовые сорта больше подходят для выращивания в небольших контейнерах, другим сортам - виноградным - понадобится больше пространства.

Поскольку огурцы нуждаются в теплой почве (и воздухе) для прорастания и роста, высаживайте семена в горшок, убедившись, что земля прогрета, а в помещении не менее 18 градусов тепла.

Также помните, что огурцы в горшках нуждаются в более частом поливе, чем их огородные родственники.

Свекла

Богатая витаминами свекла, листья которой можно добавлять в салат, может расти не только на огороде, но и в горшке.

Для этого контейнер должен быть не менее 30 см высотой, чтобы корнями было пространство для роста. Семена свеклы необходимо сеять на расстоянии друг от друга - примерно за 7-8 см.

Перец

Как вырастить перец в горшке (иллюстративное фото: GettyImages)

Как острый, так и сладкий перец отлично чувствует себя в контейнерах и горшках, добавляя цвет и вкус вашему урожаю. Горшки для перцев должны быть 20-30 см высотой, а почва - хорошо увлажненной.

К тому же перцы нуждаются в стабильном уровне влажности и обожают тепло, чего гораздо проще достичь в квартире, чем на открытом участке.

Морковь

Среди овощей, которые можно посадить в горшок - полезная и вкусная морковь. Чтобы вырастить морковь дома, необходимо выбирать горшки или контейнеры минимум 30 см высотой.

Сеять морковь следует на расстоянии от 5 до 7 см, выбирая сорта небольших корнеплодов. Также важно обеспечить регулярный полив - морковь предпочитает влажную почву.

Брокколи

Эту овощную культуру можно вырастить в горшке, посадив семена в почву. После этого контейнер нужно накрыть плёнкой и поставить на освещенное место для парникового эффекта.

Однако брокколи не переносит сухой почвы. Поэтому обеспечьте этой овощной культуре постоянный полив.

Баклажаны

Неожиданный овощ для квартирного огорода, теплолюбивые баклажаны также могут выращиваться в горшках - однако необходимо выбирать достаточно большой контейнер или низкорослый сорт.

Оптимальная температура для баклажанов составляет 21-30 градусов тепла. Другим необходимым условием, которое легко выполнить в помещении, является регулярное увлажнение почвы.