Хотите собирать урожай даже зимой? Вот 7 овощей, которые можно выращивать в горшках

Так называемое контейнерное садоводство - это отличный способ увеличить площадь для выращивания без необходимости создавать новые грядки или получить овощи даже без огорода. Кроме этого, этот способ позволяет выращивать плодовые растения в любое время года, на закрытом балконе или подоконнике.
О том, какие овощи можно выращивать в горшках в квартирных условиях, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Как выращивать помидоры в горшке (иллюстративное фото: GettyImages)
Вряд ли что-нибудь сравнится со вкусом свежего помидора, многие виды которого хорошо растут в контейнерах. Наверное, по этой причине помидоры занимают место среди наиболее популярных овощных культур для квартирного выращивания.
Выбирайте сорта, которые выростают 1-1,5 м высотой в кустовой форме и дающие плоды через четыре-пять недель. Или выбирайте компактные сорта, специально выведенные для контейнеров.
Для высокорослых томатов следует выбирать глубокий горшок - не менее 45-50 см высотой, для меньших можно приобрести размером 30-35 см. Карликовые помидоры будут хорошо расти в горшках высотой 20-25 см.
В то же время помидоры обожают солнце - освещать их необходимо минимум 6 часов. Поэтому при необходимости следует использовать специальную лампу.
Эти вьющиеся растения, которые обычно занимают много места в саду, вполне могут расти в горшках - только нужно выбрать сорт.
Например, кустовые сорта больше подходят для выращивания в небольших контейнерах, другим сортам - виноградным - понадобится больше пространства.
Поскольку огурцы нуждаются в теплой почве (и воздухе) для прорастания и роста, высаживайте семена в горшок, убедившись, что земля прогрета, а в помещении не менее 18 градусов тепла.
Также помните, что огурцы в горшках нуждаются в более частом поливе, чем их огородные родственники.
Богатая витаминами свекла, листья которой можно добавлять в салат, может расти не только на огороде, но и в горшке.
Для этого контейнер должен быть не менее 30 см высотой, чтобы корнями было пространство для роста. Семена свеклы необходимо сеять на расстоянии друг от друга - примерно за 7-8 см.
Как вырастить перец в горшке (иллюстративное фото: GettyImages)
Как острый, так и сладкий перец отлично чувствует себя в контейнерах и горшках, добавляя цвет и вкус вашему урожаю. Горшки для перцев должны быть 20-30 см высотой, а почва - хорошо увлажненной.
К тому же перцы нуждаются в стабильном уровне влажности и обожают тепло, чего гораздо проще достичь в квартире, чем на открытом участке.
Среди овощей, которые можно посадить в горшок - полезная и вкусная морковь. Чтобы вырастить морковь дома, необходимо выбирать горшки или контейнеры минимум 30 см высотой.
Сеять морковь следует на расстоянии от 5 до 7 см, выбирая сорта небольших корнеплодов. Также важно обеспечить регулярный полив - морковь предпочитает влажную почву.
Эту овощную культуру можно вырастить в горшке, посадив семена в почву. После этого контейнер нужно накрыть плёнкой и поставить на освещенное место для парникового эффекта.
Однако брокколи не переносит сухой почвы. Поэтому обеспечьте этой овощной культуре постоянный полив.
Неожиданный овощ для квартирного огорода, теплолюбивые баклажаны также могут выращиваться в горшках - однако необходимо выбирать достаточно большой контейнер или низкорослый сорт.
Оптимальная температура для баклажанов составляет 21-30 градусов тепла. Другим необходимым условием, которое легко выполнить в помещении, является регулярное увлажнение почвы.
Раньше мы писали о том, какие комнатные растения можно вырастить с листьев.
Кроме этого, рассказывали, о чем нельзя забывать в уходе за помидорами при выращивании на дому.
При написании материала использовались следующие источники: Southern Living, сайт ogorodik.com.ua, derevko.com.ua.