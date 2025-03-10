Хочете сильно їсти після тренування? 4 способи, які правильно вгамують ненаситний голод

Прислухайтеся до свого організму

Дієтолог Казуарін Форсайт розповіла, що сильний голод є природною реакцією нашого організму на підвищену активність. Коли ми тренуємося, то тіло спалює паливо. У результаті апетит підвищується, оскільки організм забезпечує заміну джерел палива.

Коли організм говорить, що йому потрібна їжа, то прислухайтеся. Фактично ївши, коли голодні, ви запобігаєте потенційному переїданню пізніше. Хорошим способом запобігти цьому є з’їдання чогось відразу після тренування.

Зосередьтеся на поживній їжі

Те, що ви їсте, є визначальним фактором. Потрібно зосередитися на ситних продуктах, які здорово втамують голод.

Якщо ви хочете перекусити перед тренуванням, то варто обрати продукти, які поживно багаті вуглеводами або жирами. Сендвіч з арахісовим маслом, фрукти, батончики з мюслями або овочі дуже легко засвоюються, водночас багаті макро- та мікроелементами.

Що стосується перекусів після тренування, то варто націлюватися на мінімально оброблену їжу, багату клітковиною - фрукти, овочі, цільні зерна, бобові та продукти, що містять білок, наприклад, грецький йогурт, яйця, горіхове масло або хумус.

Орієнтуйтеся на час

Спробуйте виконувати тренування перед сніданком, обідом або вечерею. Таким чином ви можете піти додому та з’їсти ці страви, коли ви голодні, не споживаючи зайвих калорій.

Змініть підхід до їжі

Часто люди люблять винагороджувати себе їжею після тренування. Однак, якщо ви відчували ненаситний голод після тренування, то це може часто призводить до переїдання.

Замість того, щоб розглядати їжу як винагороду, варто займатися спортом заради "задоволення та зняття стресу". Розглядайте їжу як спосіб здорового живлення свого тіла, а не як стимул до фізичних вправ.

Варто прислухатися до свого організму та зосереджуватися на поживних продуктах, щоб правильно вгамовувати голод.

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