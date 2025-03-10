Хотите сильно есть после тренировки? 4 способа, которые правильно утолят ненасытный голод

Прислушивайтесь к своему организму

Диетолог Казуарин Форсайт рассказала, что сильный голод является естественной реакцией нашего организма на повышенную активность. Когда мы тренируемся, то тело сжигает топливо. В результате аппетит повышается, поскольку организм обеспечивает замену источников топлива.

Когда организм говорит, что ему нужна еда, то прислушайтесь. Фактически, едя, когда голодны, вы предотвращаете потенциальное переедание позже. Хорошим способом предотвратить это является съедание чего-то сразу после тренировки.

Сосредоточьтесь на питательной пище

То, что вы едите, является определяющим фактором. Нужно сосредоточиться на сытных продуктах, которые здорово утолят голод.

Если вы хотите перекусить перед тренировкой, то стоит выбрать продукты, которые питательно богаты углеводами или жирами. Сэндвич с арахисовым маслом, фрукты, батончики с мюслями или овощи очень легко усваиваются, одновременно богаты макро- и микроэлементами.

Что касается перекусов после тренировки, то стоит нацеливаться на минимально обработанную пищу, богатую клетчаткой - фрукты, овощи, цельные зерна, бобовые и продукты, содержащие белок, например, греческий йогурт, яйца, ореховое масло или хумус.

Ориентируйтесь на время

Попробуйте выполнять тренировки перед завтраком, обедом или ужином. Таким образом вы можете пойти домой и съесть эти блюда, когда вы голодны, не потребляя лишних калорий.

Измените подход к еде

Часто люди любят вознаграждать себя едой после тренировки. Однако, если вы испытывали ненасытный голод после тренировки, то это может часто приводить к перееданию.

Вместо того, чтобы рассматривать еду как вознаграждение, стоит заниматься спортом ради "удовольствия и снятия стресса". Рассматривайте еду как способ здорового питания своего тела, а не как стимул к физическим упражнениям.

Стоит прислушиваться к своему организму и сосредотачиваться на питательных продуктах, чтобы правильно утолять голод.

Вас может заинтересовать