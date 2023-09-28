Хочете повернути гроші за товар, але ціна вже змінилась? Ось як діяти у такій ситуації

Як повернути гроші

Якщо товар виявився неякісним і доведено, що суттєвий недолік виник з вини виробника, а не покупця, то ви маєте право замінити товар на аналогічний чи повернути кошти.

Відповідно до пункту 7 статті 8 Закону України "Про захист прав споживачів" на момент розірвання договору купівлі-продажу споживач має право:

повернути суму зазначену в чеку, якщо вартість товару зменшилася

повернути суму, що зазначена на ціннику, якщо ціна товару збільшилася

Тому, якщо ціна товару зменшилася, покупець має право отримати повну суму, яку вказану в чеку.

Важливо, навіть якщо ціна товару збільшилася, то споживач має право отримати більшу суму, тобто ту, що зазначена на ціннику.

Необхідно пам'ятати, що сплачені за товар кошти можна повернути в день звернення чи протягом 7 днів. Якщо скористалися послугами інтернет-магазину - не більше ніж 30 днів.

Що робити, коли розбили товар в магазині

Якщо у супермаркети ви випадково зачепили та пошкодили товар та охорона або адміністрація магазину вимагає оплатити вартість, то необхідно знати, як діяти.

Згідно зі статтею Цивільного кодексу України, за ризик випадкового пошкодження майна несе його власник. Тому покупець не повинен сплачувати кошти за розбитий товар, оскільки він ще не придбав його.

Також частиною 2 статті 17 Закону України "Про захист прав споживачів" передбачено, що "Забороняється примушувати споживача придбати продукцію неналежної якості чи не потрібного йому асортименту".

У випадку, якщо ви пошкодили товар, закон на боці споживача.

Однак, якщо співробітники магазину не реагують на статті, то вимагайте скласти акт про пошкодження, в якому вкажіть, що пошкодження сталося не з вашої вини та за можливістю зазначте свідків.

Слід пам’ятати, що відшкодування коштів за пошкоджений товар може здійснюватись виключно в судовому порядку. Та вже в суді магазин повинен буде довести, що ви зробили це навмисно.