Алекс Якутов розкрив секрет пухкої, ніжної і ароматної паски: покрокові поради шефа

Алекс Якутов радить брати борошно із вмістом білка 15-16%. За його словами, чим більше протеїну, тим краще будуть поводитися дріжджі. Якщо в борошні мало білка, тісто буде важко вимісити, а пізніше паска майже не підніметься.

Для того, щоб тісто було ніжним і пухнастим, важливо правильно вводити вершкове масло. Його температура не повинна перевищувати 17 градусів. Масло повинне бути охолодженим для того, щоби знижувати й температуру самого тіста.

Для зручності поріжте масло кубиками та кладіть у тісто наприкінці. Вимішуйте до тих пір, поки масло повністю розчиниться в тісті. Завдяки тому, що тваринні жири вводяться в тісто саме таким чином, вони не розшаруються, а текстура тісто буде справді пухкою.

Якщо ви хотіли б проекспериментувати зі смаками паски, додайте нові спеції. Якутов радить звернути увагу на грецькі мастиху та махлебі.

Спеції мастиха та махлебі (фото: Вікіпедія)

Мастиха - це смола мастикового дерева. Спочатку вона на смак здається гіркуватою, проте пізніше набуває освіжаючого, вираженого соснового або кедрового присмаку. А махлебі - це ароматична спеція, зроблена з насіння дикої вишні. Її аромат нагадує поєднання гіркого мигдалю та вишні. Використовуйте махлебі в маленькій кількості.

Коли тісто буде готове, залиште його "рости" в приміщенні з кімнатною температурою. Часто також ставлять у розігріті печі та духовки, проте шеф наголошує: за таких умов із паски може почати виділятися жир, а сама випічка в результаті вийде сухою.

Вас також може зацікавити: