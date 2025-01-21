Ці 5 розширень у Google Maps зроблять ваші поїздки зручнішими та приємнішими

Maps Express

Цей інструмент дає змогу шукати місця розташування прямо зі сторінки, яку ви переглядаєте. Незалежно від того, вивчаєте ви сайти або дивитеся відео, просто натисніть Alt + Shift + S на Windows і на Mac або клікніть на іконку, щоб почати пошук.

Розширення включає функцію історії пошуку, яка зберігає останні десять запитів, позбавляючи від необхідності знову вводити одні й ті самі місця.

Крім того, ви можете зберігати важливі або часто відвідувані локації в список обраного. Додати місце в обране легко - просто натисніть на іконку плюса в історії пошуку. Ви також можете імпортувати або експортувати свої обрані місця за потреби.

Якщо веб-сторінка здається занадто завантаженою, функція резюме сторінки допомагає зосередитися тільки на ключових деталях про місцезнаходження. Результати пошуку зберігаються протягом доби, але їх можна очистити в будь-який момент за допомогою кнопки Clear.

Для використання цієї функції потрібен ключ Google Maps API. Налаштування займе трохи часу, але ключ API Google Maps надається безкоштовно.

Щоб підтримувати порядок, у розширенні є режим видалення, який дає змогу видаляти окремі місця розташування або всю історію цілком. Вартість становить лише 2 долари за довічний доступ, а також надається 7-денна безкоштовна пробна версія, щоб ви могли спробувати його перед покупкою.

Maps Express (фото: MakeUseOf)

Routora - Оптимізація маршрутів

Планування поїздки з кількома зупинками може бути складним, якщо ви не впевнені в найкращому маршруті. Тут на допомогу приходить Routora. На відміну від Google Maps, який відображає зупинки в тому порядку, в якому ви їх вводите, Routora розраховує найшвидший і найкоротший шлях.

Щоб почати використовувати розширення, додайте його у ваш браузер Google Chrome. Після цього перейдіть у Google Maps і введіть усі свої зупинки, як зазвичай. Це можуть бути туристичні пам'ятки, поїздки на роботу або виконання різних справ.

Після додавання всіх пунктів призначення клікніть на іконку Routora в панелі розширень Chrome.

Це відкриє нову вкладку з Google Maps, але цього разу всі ваші пункти призначення будуть оптимізовані для найшвидшого і найкоротшого маршруту. Це не тільки економить ваш час, а й скорочує пробіг і витрати на паливо. Особливо корисно для частих мандрівників або водіїв-доставщиків із кількома зупинками на день.

Розширення має як безкоштовну, так і платну версії. Безкоштовна дає змогу оптимізувати до десяти зупинок для водіння, їзди на велосипеді або піших прогулянок.

Якщо вам потрібно більше зупинок - до 100 - або ви хочете імпортувати їх із файлів Excel чи CSV, ви можете оновити до платної версії за 14,49 доларів на місяць або 173,99 доларів при щорічній оплаті. Підписка також дає змогу завантажувати маршрути і ділитися ними з іншими.

Routora (фото: MakeUseOf)

Share to Google Maps

Переглядаючи інтернет, ми іноді знаходимо пам'ятки або координати, які нам потрібно знайти в Google Maps. Зазвичай це означає копіювання адреси, відкриття Google Maps і вставку туди. Можна пропустити все це, використовуючи розширення Share to Google Maps для Chrome.

Для початку встановіть розширення з Chrome Web Store. Після встановлення маленька іконка з'явиться на панелі інструментів вашого браузера. Коли ви побачите місце розташування або координати, клацніть правою кнопкою миші на них і виберіть "Поділитися на Google Maps", "Показати на Google Maps".

Розширення відкриє Google Maps в іншій вкладці та відобразить місце розташування. Потім ви можете отримати маршрут, дослідити його або зберегти для подальшого використання.

Воно також записує ваші останні три пошуки для швидкого доступу. Крім того, ви можете зберегти до п'яти часто відвідуваних місць у вигляді ярликів, які можна редагувати або видаляти в будь-який час.

Щоб використовувати ярлик, виділіть текст і клацніть по ньому правою кнопкою миші. Потім натисніть "Поділитися на Google Maps" і виберіть збережений ярлик.

Share to Google Maps (фото: MakeUseOf)

Калькулятор вартості палива

Вартість палива - це важлива проблема під час планування автомобільної поїздки або щоденних поїздок на роботу. Це не лише питання вашого гаманця, а й турбота про екологію. Саме тому "Fuel Cost для Google Maps" розраховує, скільки ви витратите на паливо до того, як вирушите в дорогу.

Встановіть розширення, і ви побачите маленьку іконку на панелі інструментів Chrome. Натисніть на неї, і з'явиться спливаюче вікно, яке запитає такі дані, як паливна ефективність вашого автомобіля, одиниці виміру Google Maps і ціна на паливо у вашій стартовій точці.

Після того як ви введете всі дані, натисніть кнопку "Зберегти", і все готово.

Тепер, під час планування поїздки, введіть початкову і кінцеву точку в Google Maps. Розширення розрахує відстань і дасть вам приблизну вартість палива. Якщо ви додасте кілька зупинок у маршрут, розширення автоматично оновить розрахунок вартості.

Fuel Cost (фото: MakeUseOf)

Кнопка пошуку Google Maps

У березні 2024 року Google прибрав кнопку "Карти" зі сторінок пошуку для користувачів у Європі через Закон про цифрові ринки (DMA). Цей закон спрямований на стимулювання чесної конкуренції та інновацій у цифровому просторі.

Хоча це може здатися незначною зміною, вона суттєво впливає на досвід користувачів, які часто використовують Google Maps.

Якщо ви помітили, що кнопка "Карти" зникла з вашої сторінки пошуку, розширення "Google Search Maps Button" для Chrome допоможе вам вирішити цю проблему. Воно відновлює кнопку "Карти" на її оригінальне місце в рядку пошуку Google.

Просто встановіть розширення, і ви зможете отримати доступ до Google Maps одним кліком - без додаткових кроків або вкладок.