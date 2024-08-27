"Хочемо вже стати батьками". Аліна Гросу заговорила про материнство

Так, зі слів артистки, раніше у неї не було особистих кордонів. Однак тепер все змінилося.

"А зараз я собі сама дуже вдячна, що останні роки знайшла в собі сили, щоби їх виставити. Саме тому чужі люди не можуть поставити ці питання, тільки близькі. Так, це дратує, але плюс в тому, що і я, і чоловік дуже любимо дітей, і хочемо вже стати батьками", - зізналася знаменитість.

Аліна Гросу з чоловіком (фото: instagram.com/alina_grosu)

Також вона відповіла, скільки хотіла б мати дітей, і чи планує мати няню.

"Насправді, не знаю, скільки хочу дітей. Це вже як Бог дасть. Звичайно хотілося б більше", - зізналася Гросу.

"Зараз нам ніхто не допомагає. Немає помічниці по дому, нам так комфортно. До того ж я дуже прив’язуюся до людей і пускати нових у своє життя важко, бо потім важко прощатися", - сказала Аліна.

Співачці важливо, щоб поряд були рідні люди й ті, кого вона добре знає. Саме тому наразі у них з чоловіком немає жодних помічників.

"Але як будуть діти, то будемо думати, кого з нянь допускати. Найімовірніше, тих, які виняньчили та викохали мого молодшого брата", - поділилася зірка.

Аліна Гросу з чоловіком (фото: instagram.com/alina_grosu)

Нагадаємо, у березні Аліна Гросу представила новий кліп, в якому показала весілля, натякаючи на можливе заміжжя.

Співачка не розкриває особистість свого обранця, але шанувальники припускають, що її чоловіком міг стати російський актор Роман Полянський, з яким вона перебувала у стосунках до початку повномасштабної війни.