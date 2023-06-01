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Не хочемо брати відповідальність: під час повітряної тривоги з відділення патрульної поліції у Києві людей вигнали просто надвір

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Київ, Четвер 01 червня 2023 17:18
Не хочемо брати відповідальність: під час повітряної тривоги з відділення патрульної поліції у Києві людей вигнали просто надвір У Києві співробітники патрульної поліції вигнали людей на вулицю під час тривоги (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У Києві співробітники відділення патрульної поліції вигнали на вулицю всіх відвідувачів під час повітряної тривоги. І відмовилися допомогти тим, хто отримав травми.

Деталі про інцидент розповів журналіст Шерман Дрозд на своїй сторінці у Facebook.

За словами журналіста, він перебував в Управлінні патрульної поліції 30 травня і став свідком того, що всіх відвідувачів вигнали з приміщення надвір під час сигналу повітряної тривоги.

"Відвідуючи позавчора, 30 травня, Управління патрульної поліції України, під час повітряної тривоги, попри те, що у помешкання є укриття, про яке повідомляється громадянам вивіскою, ваші співробітники вигнали всіх відвідувачів на вулицю. Коли люди почали сперечатися, їм сказали, що Управління не братиме на себе відповідальність за життя людей", - написав Дрозд.

На додаток, журналіст впав з велосипеда через прямо біля Управління патрульної поліції через гучний звук роботи ППО та отримав травму.

"Коли над моєю головою ППО збило ракету, після виходу з Управління, я дезорієнтувався і впав з велосипеду через кермо на асфальт, оскільки намагався доїхати якнайшвидше до найближчого укриття нашими чудовими дорогами. В результаті зазнав забоїв, в тому числі й правої руки, через що погано нею ворушу та проходжу лікування", - описав він ситуацію.

Він спробував отримати допомогу у патрульних поліцейських, але ті відмовили.

"Я зробив помилку - вирішив повернутися в Управління, щоб попросити про допомогу, банально кров витерти. Але й тоді мене не пустили, хоча бачили побиті руки та ноги. Про відсутність пропозиції надати допомогу я вже й не говорю", - додав журналіст.

Він цілком справедливо запитує: чи модно дії працівників Управління патрульної поліції назвати такими, що загрожують громадянам?

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві загинули люди через закрите вночі укриття у Деснянському районі.

А ще розповідали про те, що президент звернувся до місцевої влади з проханням зробити укриття доступними.

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