В Хмельницкой области в реке массово гибнет рыба: масляные пятна и запах аммиака (фото)

В реке Случ в Хмельницкой области зафиксировали массовую гибель рыбы. Причина этого пока неизвестна.

Об этом в Facebook сообщил Хмельницкой рыбоохранный патруль.

Так, гибель рыбы заметили местные жители и обратились к рыбоохранному патрулю.

Сколько погибло рыбы

Реку Случ между селами Красноселка и Сахновцы Староконстантиновской МТГ Хмельницкого района Хмельницкой области обследовали специалисты. В частности, была зафиксирована гибель 247 рыб, а именно: толстолоба, леща, карася и карпа.

"При обследовании водного объекта установлено, что вода в р. Случ серо-зеленого цвета, в воздухе ощущается запах аммиака. Также на поверхности водоема наблюдались масляные пятна", - говорится в сообщении.

Кроме того, пробу воды отвезли на экспертизу, чтобы установить причину массовой гибели рыбы.

В Хмельницкой области массово гибнет рыба (facebook.com/kmm.rp.darg)